Владелец автосервиса объяснил, как продлить срок службы шин

Автомобильные шины, особенно премиального сегмента, стоят недешево, поэтому часто менять их многим не хочется. Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов, объяснил, как ухаживать за покрышками, чтобы они служили дольше.

«Недостаточное или избыточное давление может привести к быстрому износу резины. У каждого авто свои нормы давления шин. Следуйте рекомендациям автопроизводителя, которые указываются в инструкции и дублируются на проеме двери или на лючке бензобака», – передает «Прайм» слова эксперта.

Никита Родионов также отмечает, что после каждого шиномонтажа и ремонта подвески стоит делать балансировку и выравнивать углы стойки колес, иначе при движении будут создаваться вибрации, которые также изнашивают шины.

Хранить покрышки тоже важно правильно. Это должно быть сухое, прохладное место, защищенное от солнечных лучей, обогревателей и химических жидкостей. Лучший вариант для хранения – специальные подставки или стойки. Шины на дисках должны находиться в горизонтальном или подвешенном положении, а без дисков – только в вертикальном.

Заменив зимние покрышки на летние, рекомендуется хорошо подготовить резину к хранению – очистить от грязи и промыть. Также стоит промаркировать колеса, например, «ЗЛ» – заднее левое, чтобы легче было менять по осени.

Ездить по дорогам также стоит спокойно, дрифт, резкий стиль высокая скорость уменьшают срок службы шин. Кроме того, у каждой шины есть индекс скорости, его указывают следом за ее типоразмером.

Также на состояние шин влияют некоторые неисправности авто, например, износ амортизаторов, сайлентблоков или шаровых опор.

Ранее россиянам объяснили, когда придет время менять зимнюю резину на летнюю. По словам экспертов, спешить в этом вопросе не следует.