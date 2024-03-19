В РФ могут подорожать летние шины

Летние шины отечественного и китайского производства могут подорожать в России на десять процентов к началу сезона «переобувки». Такие данные привели в Национальном агентстве промышленной информации. Как отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, какого-то серьезного скачка цен ждать не стоит, но лучше покупать летнюю резину уже сейчас. Об этом он рассказал «Авторадио»:

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«Резину уже покупать надо, устанавливать ее еще рано. Покрышки должны быть установлены в сезон, когда будет устойчивая температура больше 5 градусов днем, и будут отсутствовать отрицательные температуры ночью. Резина же уже появилась на складе. Видно, что импортная дорожает в зависимости от курсовой разницы. А резина отечественная имеет достаточно стабильную цену. Она уже подорожала точно так же из-за валютной составляющей, потому что некоторые компоненты для ее производства тоже поставляются из-за рубежа. Ну и, собственно говоря, оборудование тоже не отечественное, его надо ремонтировать, заливать масла и так далее. Поэтому то подорожание, которое должно было быть, уже произошло, а дальше мы посмотрим».

Как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов, в России в связи сильно сократился ассортимент премиальных шин после ухода с российского рынка ведущих брендов. Найти такую продукцию можно в основном с помощью параллельного импорта.