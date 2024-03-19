Тест Pirelli. Плюсы и минусы летних шин Powergy

Весной автомобиль требует серьезного внимания и подготовки. Например, нужно проверить моторное масло, фильтры, а при необходимости и поменять их. Залить сезонную омывайку, посмотреть на состояние щеток стеклоочистителя, оценить лакокрасочное покрытие и систему кондиционирования. Ну и не стоит забывать о шинах. Хоть многие зарубежные компании покинули Россию, выбор среди моделей все равно широкий. Есть параллельный импорт, появились новые бренды, остались некоторые и хорошо узнаваемые марки. "Российская газета" протестировала Pirelli Powergy.

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Эти шины предназначены для кроссоверов, внедорожников и легковых автомобилей среднего и большого размеров. Как раз на Kia Sorento совсем износилась штатная резина, а потому приняли решение заменить ее на Pirelli. Переобув колеса с зимних на летние, сразу же попадаем под сильный дождь - прекрасная возможность оценить модель в непростых условиях.

Отличную устойчивость к аквапланированию обеспечивают четыре центральных водоотводных канала, а также единая линия расположения ламелей в форме плавника, за счет чего увеличивается скорость оттока воды. Powergy продемонстрировали уверенную управляемость и торможение без уводов с траектории на влажном асфальте и в особенности при преодолении глубоких луж.

Еще одни приятные впечатления от новой резины связаны с курсовой устойчивостью. Автомобиль с Pirelli уверенно стоит на шоссе на скорости 130 км/ч и не менее четко прописывает повороты и совершает перестроения. При этом эта модель явно поспособствовала плавности хода. С прежними покрышками конкурирующего бренда подвеска казалась более жесткой.

В то же время - мягкая не значит аморфная. Отклики на руление происходили без запаздываний, а шины не "подламывались" при быстрых переставках и на виражах.

Еще одна важная характеристика, на которую все обращают внимание - уровень шума. Звуки от дороги не так ощутимы в салоне, как от предшественника. Все благодаря ламелям в форме плавника. Хотя сам Kia Sorento нельзя назвать очень тихим кроссовером, да и по своим показателям Powergy не самая бесшумная резина в классе.

Отлично себя зарекомендовала модель и на сухом асфальте - автомобиль уверенно тормозит, цепко держится на скоростной прямой и в связке поворотов и, что не менее важно, даже на разбитом асфальте машина демонстрирует высокую плавность хода. Дело в том, что шины обладают пониженным сопротивлением качению за счет инновационного состава резины и продуманной конфигурации протектора.

Проверили мы Pirelli и на проселочных дорогах. До нашего дачного кооператива можно добраться лишь по грунтовке, которая весной, конечно, не в самом идеальном состоянии. Подзасохшие участки есть, но хватает и тех, где присутствует мягкая, только что оттаявшая почва. Впрочем, проблем с преодолением легкой грязи не возникло - мы нигде не застряли и спокойно вернулись в город. Хотя нужно понимать, что это совсем не внедорожная модель, а потому пускаться в безрассудные путешествия не стоит.

Расход топлива также очень важен. По сравнению со старыми покрышками он стал чуть меньше. Хотя тут надо понимать, что многое зависит от вашей манеры езды. И не всегда цифры, которые показывает борткомпьютер, могут отражать реальные характеристики шин.

Многих интересует такой параметр как долговечность. Понятно, что за сезон с шинами мало что случается. Тут необходимо отъездить года три-четыре, тогда получится сделать какие-то выводы. Но благодаря отзывам в сети можно понять, что хватает и тех, кто хвалит ее за надежность при длительной эксплуатации.

А если резюмировать наши впечатления, то можно сказать Pirelli Powergy отлично подходят для путешествий по различным типам дорог, демонстрируя прекрасные показатели на сложных, мокрых и скользких покрытиях. При этом, будучи достаточно легкой и прочной, эта резина заточена на активную езду и комфорт. Размерная линейка состоит из 55 вариантов с посадочными диаметрами от 17 до 20 дюймов.

И тут мы подходим к самому главному - к цене. Стоимость Powergy начинается от 8 168 рублей. Не самые дешевые шины - прямо скажем. Впрочем, среди конкурентов есть экземпляры и дороже. Например, Bridgestone Turanza T005 - от 10 183 рублей. Но есть и подешевле - Yokohama BluEarth-Es (от 6800 рублей). Никуда не делись и российские модели - Ikon Autograph Aqua 3 (от 5 750 рублей) и Cordiant Comfort 2 (от 4 700 рублей). Так что по-прежнему есть из чего выбрать. А это главное.