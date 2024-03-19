Эксперт провел анализ и назвал четыре надежных кроссовера за 1 млн рублей

Эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов посоветовал несколько надежных кроссоверов не дороже миллиона рублей.

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Так, на первом месте всеми любимый Renault Duster. По словам специалиста, у этого SUV как бензиновые, так и дизельный движок вполне надежные. А вот с четырехступенчатым "автоматом" могут возникнуть проблемы, поэтому лучший выбор - это механика. Один из главных плюсов "Дастера" - практически неубиваемая подвеска.

Далее идет Suzuki Grand Vitara. Одно из слабых мест моторов "японца" - ролики приводного ремня, которые редко выхаживают больше 50 тысяч км. Особое внимание стоит уделить и переднему редуктору. В остальном же машина вполне надежная.

Выделяет Виноградов и Nissan X-Trail второго поколения. Он отмечает, что из бензиновых агрегатов наиболее надежен двигатель 2,5 литра. А вариатор Jatco JF011E - один из наименее проблемных среди CVT. Но за ним обязательно нужно следить.

Ну и четвертая модель - это Mitsubishi Outlander XL. С двигателем V6 ставился шестиступенчатый автомат, к которому нет претензий, рассказывает эксперт. С младшими моторами работает вариатор, который может потребовать ремонта уже после 150 тысяч км. При этом система полного привода в целом надежна.

Ранее технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов назвал "РГ" самые надежные модели японской компании Nissan. По его словам, в тройку лидеров по этим критериям входят Nissan Sentra, Nissan Juke и Nissan Tiida.