Автоэксперт рассказал, где сегодня не стоит покупать моторное масло

Директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов рассказал "Российской газете" о том, что для обеспечения безопасной и эффективной работы двигателя нужно приобретать моторное масло у надежных и проверенных поставщиков, таких как автомагазины, сервисные центры или официальные дилеры брендов масел. Это поможет избежать проблем с подделками, просроченными товарами и обеспечит поддержку со стороны производителя в случае необходимости.

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В то же время, по его словам, не стоит заказывать моторное мало на маркетплейсах.

"Покупка моторного масла на маркетплейсах может представлять определенные риски - например, приобрести поддельное или некачественное моторное масло, а также с истекшим сроком годности. В дальнейшем это может негативно отразиться на работе двигателя", - отметил специалист.

Также он добавил, что необходимо проводить регулярную проверку уровня масла, хотя бы раз в 2000 км. Ее можно совместить с заправкой топливом автомобиля.

"Стоит отметить, что расход масла зависит от манеры движения, а также от технического состояния двигателя. Идеальное значение - когда уровень находится посередине, между MIN и MAX на измерительном щупе. Нужно регулярно проводить техническое обслуживание с заменой масла раз в год или по регламенту через 10-15 тысяч км пробега, в зависимости о того, что наступит раньше. Если условия эксплуатации автомобиля экстремальные, то пробег для замены масла сокращаем в 2 раза (меняем через 5-7,5 тысяч км). Состояние масла также можно оценить визуально, используя лист бумаги. Рабочее масло оставит темный след, без дополнительных включений", - рассказал Константинов.

Ранее директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "РГ", почему после замены масла может застучать двигатель.