Так в 1956 году представляли автомобиль для путешествий во времени 2000-х годов

В середине 50-х годов компания American Motors Corporation наняла промышленного дизайнера Ричарда Арбиба для разработки футуристического концепт-кара, построенного на шасси Nash Metropolitan 1955 года. Результатом стал этот дикий концепт-кар под названием Astra-Gnome, который был построен всего за четыре месяца.

© Carakoom

Astra-Gnome был призван показать, как будет выглядеть автомобиль для путешествий во времени (по замыслу он должен был появиться в 2000 году) и включал в себя «часы небесного часового пояса, позволяющие осуществлять навигацию во времени». Он стал хитом: 3 сентября 1956 года он появился на обложке Newsweek и в том же году стал звездой Нью-Йоркского международного автосалона.

Кузов Astra-Gnome, выполненный из алюминия и хрома, имеет широкие юбки крыльев, которые придают автомобилю вид лодки или судна на воздушной подушке. Задние плавники и задние фонари выполнены в характерном стиле 50-х годов, а прозрачный фонарь кабины не имеет стоек, что дает водителю и пассажиру обзор на 360 градусов. Капот украшен мультяшным логотипом гнома/космонавта.

Сиденья имеют обивку атласно-синего и серого цветов. Рулевое колесо покрыто синим хромом с тем же логотипом Astra-Gnome в центре, а ручки и рычаг переключения передач окрашены выполнены прозрачными. Гигантские небесные часы занимают центральное место на уровне глаз.

Ричард Арбиб был весьма опытным дизайнером еще до того, как придумал этот причудливый маленький шедевр. Он разрабатывал концепты для General Motors, Ford и Packard; он также создал великолепный Packard Pan American. Этот Pan American стал стартовой площадкой для элегантного Packard Caribbean, который стал последним вздохом умирающего бренда, делавшего все возможное, чтобы выжить.

Но таланты Арбиба не ограничивались автомобилями. Он также был создателем асимметричных электрических часов Hamilton, которые сейчас являются предметом коллекционирования среди любителей старинных часов. А ещё разработал элегантный скоростной катер Century Coronado с жесткой крышей.

30 марта Автомобильный музей Петерсена откроет выставку «Глаза на дороге: искусство автомобильного ландшафта», в рамках которой покажут этот удивительно причудливый космический автомобиль. Вместе с ним можно будет увидеть Dymaxion 1934 года, Ghia Gilda 1955 года и Chevrolet Astro III 1969 года.