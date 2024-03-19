Россияне взяли рекордное за три года число автокредитов

В феврале российские банки выдали 104,5 тыс. автокредитов, что является максимальным показателем за последние три года, сообщили "РГ" в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению, казалось бы, с высоким январским спросом число проданных в кредит автомобилей - как новых, так и поддержанных - выросло почти на 30%, даже несмотря на высокие процентные ставки.

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В феврале 2024 года число выданных автокредитов составило 104,5 тыс. единиц, следует из данных 3 тыс. кредиторов. Как отмечают в бюро, это стало максимальным за три года показателем. Большее количество последний раз брали только в апреле 2021 года: тогда их количество составило 107,6 тыс. единиц. По сравнению с февралем прошлого года показатель вырос на 76%, а с январем текущего, когда дилеры предлагали большие скидки на новые автомобили, - почти на 30%.

Как объясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, спрос на автокредиты в наступившем году остается высоким из-за нескольких факторов.

"Так, граждане пытаются успеть приобрести автомобили до 1 апреля, когда изменится порядок начисления утилизационного сбора. Кроме того, стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов", - отметил он.

По словам эксперта, автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей кредитный рейтинг находится на приемлемом уровне - в среднем 685 баллов.

Напомним, что с 1 апреля заработают новые механизмы таможни для автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС посредством взимания утильсбора по сложной формуле. По этой причине эксперты ожидают роста цен на машины.