Электрокар Xiaomi, который пока не продается даже в Китае, уже оценили в России

На классифайдах появилось сразу несколько объявлений о продаже новой модели Xiaomi — электрического седана размером с Porsche Taycan. В самом Китае новинка выйдет на рынок только через неделю и цены пока не объявлены, однако российские «серые» дилеры стоимость указали: 5,3-6,3 миллиона рублей. Портал «Китайские автомобили» обратил внимание, что в некоторых объявлениях даже указан минимальный пробег, а как минимум один продавец утверждает, что машина растаможена, но не имеет ПТС.

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Каким образом еще не дебютировавшая в Китае модель Xiaomi уже могла «наездить» первые километры, попасть в Россию и обзавестись ценой в рублях — неизвестно. Все объявления объединяет то, что машина находится в статусе предзаказа.

Xiaomi SU7 дебютировал под конец 2023 года. Тогда стало известно, что к первому автомобильному проекту китайского техногиганта привлекли экс-дизайнера BMW Group Криса Бэнгла — он выступил консультантом. В основу электрокара легла платформа Modena, также он получил интегрированный в шасси аккумулятор емкостью 101 киловатт-час, обернутый 17 слоями высоковольтной изоляции и оснащенный системой терморегуляции.

Для SU7 заявлены две версии — с одним электродвигателем мощностью 299 лошадиных сил или с двумя суммарной мощностью 673 силы. На разгон до ста они тратят 5,28 и 2,78 секунды соответственно, максимальная скорость составляет 210 и 265 километров в час, а запас хода — 668 и 800 километров.

Электрокар оснащен автопилотом Xiaomi Pilot: он включает 11 камер, три радара миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковых сенсоров и две вычислительные платформы Nvidia Drive Orin. Будет у него и мультимедийная система с чипом Qualcomm Snapdragon 8295 и операционной системой HyperOS, а диагональ экрана составит 16,1 дюйма. Кроме того, упоминается аудиосистема с 25 динамиками и поддержкой пространственного звучания.