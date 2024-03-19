Владельцы Tesla Cybertruck столкнулись с новой проблемой: в этот раз связанной с фарами

Плохая погода, особенно мокрый снег или ледяной дождь, является проблемой для всех автомобилей. Но большинство автопроизводителей пытаются располагать фары таким образом, чтобы минимизировать влияние на них летящего с дороги снега, но это не касается Tesla Cybertruck.

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Электрический пикап Tesla Cybertruck стал источником еще одной жалобы от владельцев. Отмечается, что при движении в снегопад осветительные приборы электрического пикапа быстро забиваются снегом, что значительно ухудшает видимость в темное время суток.

Судя по всему, плоская передняя панель пикапа делает ее достаточно уязвимой к налипанию снега во время движения. Проблема также усугубляется неудачным расположением фар: они расположены в небольшой щели между бампером и кузовом, в которой собирается снег.

Дизайнеры Tesla пытались спрятать основные фары, сделав визуально видимой лишь светодиодную полосу на кромке капота.

Интересно, что Tesla Cybertruck – не единственный электрический пикап, страдающий этой проблемой. Владельцы электрических пикапов Rivian также жалуются на подобные сложности с 2022 года.