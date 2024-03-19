Европротокол: работает ли, если ДТП произошло в садоводческом товариществе

Применение европротокола при ДТП в садоводческих товариществах вполне возможно, но есть ряд ограничений, которые необходимо учитывать. Об этом рассказал газете «Аргументы и факты» юрист Сергей Коломийцев.

По словам юриста, не имеет никакого значения, где именно произошло дорожно-транспортное происшествие – «на автостраде, в городе или в садоводческом товариществе», оно нуждается в правильном оформлении.

«Применительно к СНТ следует заметить, что ДТП - это не только столкновение автомобилей, но наезд автомобилем на забор, шлагбаум, деревья и так далее», - пояснил Сергей Коломийцев.

Он также напомнил, что решить проблему со столкновением машин без вызова сотрудников госавтоинспекции возможно только в том случае, если сумма ущерба не превосходит установленную в регионе, один из участников аварии признал вину и нет жертв и получивших травмы.

«Если же, например, при столкновении один из автомобилей отскочил в столб, забор, иное сооружение или угодил в кювет — надо вызывать сотрудников госавтоинспекции. Напомню также, что вызов сотрудников строго обязателен, если в ДТП участвовало более двух транспортных средств», - пояснил юрист.

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