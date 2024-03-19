Названы самые надежные дизельные двигатели в истории

Никто не хочет ездить на ненадежном автомобиле, ведь это становится значительным финансовым бременем. И первое, на что нужно обратить внимание при выборе новой машины, — это ее двигатель. Касается это и дизельных моторов, свежий рейтинг надежности которых составили эксперты портала HotCars.

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Первым в нем оказался 3,0-литровый BMW M57, который выпускался в период с 1998 по 2013 год и выдавал от 181 до 282 «лошадей». Этим мотором в свое время оснащались такие модели, как BMW 3-й, 5-й, 6-й и 7-й серий, а также кроссоверы BMW X разных серий. По мнению экспертов, двигатель BMW M57 практически беспроблемен, а его ресурс достигает 500 тыс. миль или 805 тыс. километров.

Второе место занял 3,0-литровый двигатель Jaguar Land Rover AJD V6, выпускаемый с 2004 года и по настоящее время, который известен по Jaguar XF, Jaguar XJ и внедорожникам Range Rover. Этот дизельный агрегат, мощность которого варьируется от 221 до 275 л.с., называют одним из самых надежных моторов в истории альянса Jaguar&Land Rover.

Замкнул «тройку» лидеров 2,0-литровый мотор Audi TDI мощностью от 140 до 190 л.с. Он в 2003 году и до сих пор производится, успев за это время «прописаться» в таких автомобилях, как Audi A3, Audi A4, Audi Q5 и Volkswagen Passat.

Самые надежные дизельные двигатели в истории: