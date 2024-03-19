Назван средний срок оформления «коротких» ОСАГО

Средний срок оформления краткосрочной «автогражданки» в России составил два месяца. К такому выводу пришли специалисты Российского союза автостраховщиков (РСА) после изучения статистики первых продаж. При этом значение понижающего коэффициента составило, в среднем, 0,45.

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, такая страховка, в среднем, обходится автомобилистам в 3755 рублей, а порядка 62% от всех оформленных со 2 марта 2024 года полисов было передано страховыми компаниями в перестраховочный пул.

«На момент старта продаж коротких полисов ОСАГО предполагалось, что в первую очередь такие полисы будут интересны таксистам, осуществляющим такую деятельность не на регулярной основе, однако короткие полисы ОСАГО, оформленные на такси, на сегодняшний день составляют всего 5% от общего количества заключенных договоров», — отметили в союзе автостраховщиков.

В конце февраля были раскрыты главные особенности полисов ОСАГО на один день. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) напомнили, что со 2 марта 2024 года российские автомобилисты могут оформлять обязательную страховку сроком от 1 дня до 3 месяцев. При этом отмечается, что у такого документа есть ряд отличий от полноценной «автогражданки».

К слову, ранее страховщикам напомнили о санкциях за отказ в однодневном ОСАГО. Член думского комитета по культуре Михаил Романов обратился в Роспотребнадзор и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить страховые компании на предмет участившихся отказов в оформлении полисов «автогражданки» сроком от одного дня до трёх месяцев.