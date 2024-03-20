Вспоминаем легенду соцлагеря: Trabant 601 отмечает 60-летний юбилей

Самый массовый легковой автомобиль ГДР был представлен широкой публике в марте 1964 года на выставке в Лейпциге и летом того же года был запущен в производство на заводе VEB Sachsenring Automobilwerke в городе Цвиккау.

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Историю Trabant 601 мы рассказывали в отдельном большом материале, здесь лишь отразим основные вехи. Trabant 601 стал развитием модели Trabant P50 образца 1957 года, для своего времени он имел вполне передовую конструкцию: благодаря переднему приводу он получился довольно просторным для своего класса, а стальной кузов с наружными панелями из так называемого дуропласта (композит из фенолформальдегидной смолы и отходов хлопкового производства) сегодня сочли бы очень экологичным, вот только смолу пришлось бы выбрать менее токсичную. Дуропластовые панели применялись из-за дефицита прокатного металла в ГДР.

Базовым кузовом Trabant 601 был двухдверный седан (сегодня его назвали бы купе), среди заводских разновидностей были также трёхдверный универсал и открытая версия со съёмным брезентовым верхом. 600-кубовый бензиновый двухцилиндровый двухтактный двигатель был очень прост и неприхотлив в обслуживании, в зависимости от года выпуска модели он выдавал 23 либо 26 л.с. С таким мотором Trabant 601 был откровенно тихоходным даже в 1960-х, но низкая цена практически не оставляла трудящимся ГДР выбора — более мощные Вартубрги, а также импортные легковушки из СССР и других стран соцлагеря были значительно дороже.

Trabant 601 продержался на конвейера до 1991 года включительно, то есть пережил падение Берлинской стены и объединение Германии. После этих исторических событий отсталая промышленность ГДР начала переходить под контроль западногерманских компаний, часть заводов прибрал к рукам концерн Volkswagen — сегодня завод в Цвиккау производит многострадальный электрический хэтчбек Volkswagen ID.3.

До перехода под контроль Volkswagen завод в Цвиккау не раз предпринимал попытки существенно модернизировать Trabant 601 и даже сделать полностью новую модель, но все эти попытки оказались экономически нецелесообразными, так что вся эволюция Trabant 601 в период его конвейерной жизни свелась к точечным улучшениям. Всего завод в Цвиккау изготовил более 2,8 млн экземпляров этой модели.

В конце 2010-х немецкая компания Herpa (известный производитель масштабных моделей автомобилей, поездов, самолётов и другого транспорта) попыталась возродить марку Trabant в виде электромобиля, но не потянула этот проект. Между тем сегодня в Европе очень востребованы недорогие «электрички» местного производства, так что, возможно, упавшее знамя Trabant кто-нибудь поднимет. В теории Trabant мог бы стать хорошей альтернативой очень успешной румынской марке Dacia (принадлежит Renault Group).