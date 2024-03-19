Россиян предупредили об опасности покупки китайской машины у перегонщиков

В покупке автомобилей у людей, которые перегоняют их из Китая, есть свои минусы. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на директора по развитию моторного страхования СК "Росгосстрах" Дмитрия Усанова. По его словам, такую машину будет сложно или невозможно поставить на гарантию.

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"Тут есть несколько особенностей, которые позволяют официальным дилерским центрам отказаться от обслуживания по гарантии. Некоторые объясняют это тем, что машина выпущена в другой стране и имеет иную спецификацию. Иногда ссылаются на то, что у машины другое название, чем у аналогичной машины в России. В этом случае можно посоветовать проявлять настойчивость и требовать от компании исполнения своих обязанностей. Известны случаи, когда автолюбители добивались этого через суд", — рассказал Усанов.

Также, эксперт посоветовал перед покупкой автомобиля малоизвестной в России марки узнать, можно ли купить на нее полис каско. Если такая возможность существует, значит, есть и поставки запчастей в страну, а также сервисы, где автомобиль можно обслужить. В случае отсутствия возможности покупки каско, лучше выбрать другой автомобиль.

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До этого сообщалось, что цены на популярный лифтбек JAC J7 в России снизились практически до уровня китайских. Без учета акции стоимость JAC J7 у российских дилеров начинается с отметки 2 млн рублей. В ноябре 2023 года машина стоила на 600 тыс. рублей дороже — 2,6 млн рублей.

Кроме того, на днях некоторые российские дилеры получили определенное количество автомобилей Solaris KRS и Solaris KRX. Седан Solaris KRS и кросс-хетчбэк Solaris KRX (ранее назывались Kia Rio и Kia Rio X) оснащаются атмосферным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л.с. Цены на машины не объявлены.