Миллениалы чаще других поколений проявляют агрессию за рулём

Все водители в той или иной степени дают волю эмоциям за рулём. Множество раз за день водитель оказывается в стрессовой ситуации, когда хочется выйти из себя, но обычно всё заканчивается гудками, повышением голоса и выкрикиванием ругательств. Согласно недавнему исследованию компании Nextbase, возраст водителя влияет на уровень агрессии за рулём. Миллениалы оказались самыми «злыми» водителями.

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Дорожная ярость

Больше половины (59%) опрошенных заявили, что в той или иной форме становились жертвами дорожной ярости, причём 27% ответили, что сталкиваются с этим довольно часто. Чаще всего речь идёт о том, когда один автомобиль «подрезает» другой, а также о ситуациях, в которых водитель высовывает из окна руку с неприличными жестами. Причём чаще всего так поступают мужчины — трое из четырёх респондентов-мужчин признались в подобном поведении. Среди женщин показатель намного ниже — только одна из пяти призналась в подобных актах.

Но главный вывод исследования заключается в том, кто виновен во всей этой дорожной ярости. Поколение миллениалов (от 29 до 43 лет) — самые частые виновники дорожной агрессии — они «срываются» на других водителей в 47% случаев. Следующей группой, которая считается наиболее склонной к дорожному хамству, стали представители поколения X (44−58 лет) — 21,4%. Сразу за ними следует поколение Z (16−28 лет) — 19,7%.

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Опасное поведение

Поколение миллениалов выглядит не лучшим образом — почти половина всего хамского поведения на дорогах. Возможно, это поколение — не самые лучшие водители. Американская автомобильная ассоциация ежегодно выпускает Индекс культуры безопасности дорожного движения. Актуальное исследование было опубликовано в ноябре 2023 года, и его результаты свидетельствуют о том, что миллениалы более склонны к рискованному поведению за рулём, что в дальнейшем может легко вылиться в дорожную ярость.

Респондентам предлагалось оценить поведение за рулём по шкале от крайне опасного до совсем неопасного. Выяснилось, что в среднем возраст часто отвлекающихся и агрессивных водителей составляет около 40 лет. Именно миллениалы чаще других разговаривают по телефону, садятся за руль уставшими, водят в состоянии алкогольного опьянения и агрессивно ведут себя за рулём. Водители в этом возрасте чаще прибегают к рискованному поведению из-за отсутствия ощущения опасности. Например, водители в возрасте от 25 до 59 лет ответили, что разговор по телефону, чтение почты и отправка сообщений — это не очень опасные действия.

Сообщения, написанные во время движения, не обязательно означают, что водитель может «взорваться» из-за любой ситуации на дороге. Но виды агрессивного поведения более вероятны именно у миллениалов. Так, по их мнению, превышение скорости на 25 км/ч, проезд на красный сигнал светофора и агрессивное вождение не входят в категории крайне опасного поведения.

Также изучались марки автомобилей, водители которых чаще всего становятся участниками инцидентов на дорогах по мнению респондентов. Удивительно, но первую строчку занял Ford, а не BMW. За ним следует Toyota и Volkswagen. В середине списка — BMW и Mercedes-Benz, а замыкает антирейтинг с агрессивными водителями Nissan и Skoda.

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Портрет дорожного хулигана

Если собрать все данные из двух исследований, то собирательный образ самого отвязного дорожного хама будет выглядеть так: мужчина 38 лет за рулём Ford Mustang. Он может «подрезать», долго гудеть и показать средний палец из окна лишь потому, что другой водитель его раздражает.

Дорожная ярость так или иначе затрагивает всех водителей, которые хоть иногда садятся за руль и выезжают на дороги. Но стоит помнить о том, что за рулём каждой машины пока ещё сидит человек, а не робот.

Люди совершают ошибки на дороге по самым разным причинам — от невнимательности до отчаяния. Кто-то может спешить в больницу на рождение ребёнка или в офис на подписание контракта, кто-то мог получить трагические или печальные новости, а у кого-то «прихватило» живот, и он не может думать ни о чём, кроме как о поиске ближайшего заведения с уборной.

Поэтому в любой неприятной дорожной обстановке проще всего отпустить ситуацию, чем злиться и пытаться наказать обидчика.