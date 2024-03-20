Названы самые «дальнобойные» электрические внедорожники и кроссоверы

Первым современным электрическим внедорожником стал Toyota RAV4 EV. Конструкция с блоком батарей в полу стала революционной для 90-х гг. и стандартной для современной автомобильной промышленности. Он мог проехать всего 215 км на одном заряде. Современные электромобили могут продержаться в четыре−пять раз больше. И не только аэродинамичные седаны возглавляют рейтинг самых «дальнобойных» EV (электромобилей). Современные SUV тоже могут впечатлять запасом хода.

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Tesla Model Y

Запас хода: 531 км

Model Y 2023 модельного года получила запас на 531 км, а новая версия 2024 года — только 499 км. Поэтому желающие приобрести Model Y могут сэкономить на прошлогодней версии, а в придачу получить запас на 30 км больше. На самом деле в реальном мире запас хода между двумя модельными годами одинаковый, всё дело в том, что EPA, американская организация, оценивающая, сколько км может проехать электромобиль, изменила свои стандарты тестирования.

Электромотор мощностью 425 л.с. разгоняет Model Y до «сотни» всего за 4,5 секунды. Максимальная скорость составляет 219 км/ч. Model Y — основной компактный люксовый электрический кроссовер на рынке. Компании Tesla удаётся удерживать цены на уровне Kia и Hyundai, при этом американский бренд выглядит более пафосно. Хотя качество сборки может быть ниже, чем у корейских производителей, но владение автомобилем Tesla считается престижным.

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Tesla Model X

Запас хода: 560 км

Model X — пожалуй, самый известный электрический кроссовер. Он стал популярным благодаря распашным дверям и своим безумным скоростям в версии Plaid. Но на самом деле это не просто шоу-кар. Model X предлагает просторный салон, который вмещает в себя детей, домашних питомцев, пакеты из магазина на неделю и спортивный инвентарь. Кроме того, внушительный запас хода тоже играет свою роль. Model X не зря пользуется популярностью среди электромобилей.

Электромотор с отдачей 670 л.с. разгоняет Model X до максимальных 249 км/ч, время до ста составляет 3,9 секунды. Даже обычная версия Model X обладает внушительной мощностью и хорошим запасом хода. Вопрос только в том, что делать с этой мощностью, помимо скоростной езды по шоссе. Несмотря на то, что это большой кроссовер с полным приводом, внедорожных возможностей у него очень мало. Впрочем, типичного владельца Tesla это не очень волнует — ему достаточно того, что он может привезти собак в парк на стильном большом «зелёном» кроссовере, который может обогнать даже Dodge Viper.

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Fisker Ocean

Запас хода: 594 км

Компания Fisker впервые появилась на рынке электромобилей с моделью Karma, в котором электромотор передавал мощность на колёса, а бензогенератор поддерживал аккумулятор. Это не был полностью электрический автомобиль, но благодаря ему, производитель стал популярным. Теперь Fisker выпустил полноценный электрический кроссовер Ocean.

Две электромотора с суммарной отдачей 564 л.с. разгоняют Ocean до «сотни» за 3,7 секунды. Максимальная скорость — 204 км/ч. Версия Ocean Extreme предлагает максимальную мощность и высокие буксировочные способности. Запас хода тоже впечатляет: EPA оценивает его в 594 км на полной зарядке.

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Jeep Wagoneer S

Запас хода: 644 км

Wagoneer S должен появиться в продаже осенью 2024 года. Поклонники Jeep должны быть в восторге. Стоимость на премиальный внедорожник пока не объявлена, но, вероятно, она попадёт в диапазон Tesla Model X и BMW iX, то есть выше 80 тыс. долларов. Два электромотора с суммарной мощностью 600 л.с. должны разгонять внедорожник до ста за 3,6 секунды. Это будет первый автомобиль в США на новой большой платформе STLA от Stellantis, которая должна стать основой для будущих электрических брендов. Также платформа будет использоваться для нового электрического Dodge Charger и электромобилей Alfa Romeo. Wagoneer S получит новые технологии, например, сенсорный экран для пассажира. Если Stellantis не блефует насчёт дальности хода, то Wagoneer S установит высокую планку в сегменте электромобилей.

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Rivian R1S

Запас хода: 644 км

Производитель Rivian — новичок в EV-сегменте, который выпускает мощные модели с элегантным дизайном и внушительным запасом хода. R1S — флагманский электрический внедорожник и его отличительной чертой стали 644 км на одном заряде благодаря батарее Max Pack. Возможно, это лучший EV-внедорожник с точки зрения качества и удобства использования.

Его характеристики тоже впечатляют. Два электромотора с отдачей 533 л.с. позволяют внедорожнику разгоняться до 178 км/ч. Время до «сотни» — 4,6 секунды. R1S обладает типичной для EV скоростью, но при этом он может буксировать лошадей или большой прицеп. Rivian утверждает, что четырёхмоторные модели могут преодолевать крутые подъёмы, однако у них нет такого внушительного запаса хода. Все модели могут преодолевать брод глубиной до 109 см — это поразительная способность для электромобиля.

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Cadillac Escalade IQ

Запас хода: 724 км

Escalade всегда был на высоте. С момента своего появления Escalade производитель стал королём побрякушек, засветившись в бесчисленных музыкальных клипах. Теперь дедушка всех роскошных внедорожников собирается забрать свою корону в качестве топового EV-внедорожника. По данным Cadillac, Escalade IQ должен появиться в продаже уже этим летом.

Двухмоторная электрическая установка отдаёт 750 л.с. С такими огромными показателями Cadillac стремится перевернуть рынок больших EV-внедорожников не только за счёт мощности, но и за счёт дальности хода до 724 км. На данный момент только Rivian может составить реальную конкуренцию по размеру и мощности, а по дальности хода Rivian даже отстаёт. Однако EPA пока не подтвердило пробег. Но если Cadillac сможет достичь хотя бы 80% этого показателя, Escalade IQ станет большой сенсацией.