В ГИБДД рассказали о частых ошибках российских водителей

Одни из самых частых вопросов автомобилистов к сотрудникам ГИБДД касаются правил остановки и стоянки автомобилей на остановках общественного транспорта. Что делать, чтобы точно не нарушать их, рассказали редакции 110km.ru в Госавтоинспекции.

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Прежде всего, в ведомстве напомнили, что останавливаться для посадки и высадки пассажиров на остановке водитель может только на 5 минут и только при условии, что он не создает помех для общественного транспорта. Во всех остальных случаях стоять разрешено не ближе 15 метров от остановки.

При этом нужно учитывать, что 15 метров отсчитываются в обе стороны или от желтой зигзагообразной разметки 1.17.1, 1.17.2, или от знаков остановки общественного транспорта 5.16, 5.17, 5.18, или от выделенного под остановку кармана. Главное, зафиксировать крайние точки и хотя бы «на глаз» откладывать от них 15 метров.

Что касается пешеходных переходов, то ПДД разрешают останавливаться перед ними на расстоянии на ближе 5 метров, но нужно учитывать, чтобы от машины до сплошной разделительной линии разметки оставалось не менее 3 метров.

Нарушение всех этих правил грозит водителю не только штрафом, но и эвакуацией автомобиля на штрафстоянку. В Москве и Санкт-Петербурге за это штрафуют на 3000 рублей (если не учитывать скидку 50% при оплате в течение 20 дней), а стоимость эвакуации варьируется от региона к региону.

Сообщается, что в Санкт-Петербурге за эвакуацию машины на штрафстоянку придется заплатить 3340 рублей, не считая почасовой оплаты самой стоянки в размере 100 рублей в час, а в Москве эвакуация с учетом скидки за оплату на месте стоит от 4400 рублей, но стоянка в течение первых суток будет бесплатной.