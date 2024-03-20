Почему Solaris KRS не станет "убийцей" седана Lada Vesta с вариатором

"Российская газета" выяснила, сколько будет стоить Solaris KRS, который ранее продавался в России как Kia Rio. Без скидок за седан с мотором 1.6 литра мощностью 123 л.с. и классическим "автоматом" просят 2 180 000 рублей, но воспользовавшись спецпрограммами можно выгадать до полумиллиона. Таким образом, цена Solaris KRS составит 1 680 000 рублей. Почему даже за эти деньги "новинка" не станет угрозой для Lada Vesta с АТ?

Силовые агрегаты у автомобилей по большому счёту - учитываем мощность и тип трансмиссии - одинаковые. У Lada Vesta двигатель 1.8 Evo выдаёт 122 л.с. и агрегатируется вариатором.

Единственная комплектация экс-Kia Rio включает в себя стальные диски колёс на 15 дюймов, зеркала с электроприводом и подогревом, ABS и ESP, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, четыре динамика, систему контроля давления в шинах, передние электростеклоподъёмники.

У Lada Vesta по-прежнему нет системы стабилизации, которую обещают вот-вот вернуть. Зато у отечественного седана с автоматической трансмиссией в комплектации Life"24 за 1 677 900 рублей установлены полностью светодиодные фары, задние фонари также на LED-элементах, обивка сидений комбинированная - из экокожи и ткани, рулевая колонка в отличие от "Рио" регулируется не только по высоте, но и по вылету, есть подогрев передних сидений, водительское кресло с регулировкой поясничного подпора, мультимедиа с 7-дюймовым тачскрином, электростеклоподъёмники задних дверей, круиз-контроль с ограничителем скорости.

Ещё одно важное отличие "корейца", ставшего российским "Солярисом", заключается в тормозах: сзади у Solaris KRS установлены "барабаны", у "Весты" - дисковые по кругу.

Как ни крути, но пока массовой моделью Solaris KRS назвать сложно, так как не до конца ясна ситуация с поставками компонентов, особенно электронных блоков, и каковы объёмы производства. Таким образом, пока остаётся вопросом, как автопроизводитель в лице "Автомобильный завода АГР" будет решать вопрос с гарантийным обслуживанием и сервисом - откуда запчасти?

Однако всё это вовсе не означает, что Solaris KRS не будут покупать: история с вернувшимися Solaris HS и HC показывает, что ностальгия по хорошим автомобилям у россиян иногда превалирует над здравым смыслом.