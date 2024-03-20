Эксперты провели анализ и нашли минусы мотора Geely Monjaro и Tugella

Двигатель Geely JLH-4G20TDB установлен на пользующиеся популярностью в России кроссоверы Tugella FY11 и Monjaro KX11. Его конструкция считается прогрессивной, однако движок имеет слабые места. Их озвучили эксперты "За рулем".

© Российская Газета

Первое - это нежесткий блок цилиндров. Он имеет открытую рубашку охлаждения - такая схема хорошо работает на атмосферных литровых моторах до 100 лошадиных сил. А мощность двухлитрового JLH-4G20TDB - 238 лошадиных сил. Из-за нагрузок цилиндры постепенно деформируются, даже если их эксплуатировать очень бережно. К этому процессу добавляется перегрев (например, из-за пробуксовки) или повышенные нагрузки на холодном движке. Ресурс мотора сокращается.

Второй момент - то, что двигатель плохо переносит некачественное топливо. Его степень сжатия 10,8, к этому добавляется предварительное сжатие воздуха в компрессоре. Поэтому заправлять машину нужно бензином АИ-95, а в жару, чтобы исключить детонацию - АИ-98 или АИ-100. Если залить некачественное топливо, из строя быстро выйдут свечи, а затем каталитический нейтрализатор.

Ремень ГРМ должен служить 120 тысяч километров, но эксперты утверждают, что сложные условия эксплуатации сокращают ресурс до 80 тысяч. Настоятельно рекомендовано не экономить, а при замене брать оригинальную запчасть.

В двигателе Geely нет автоматических компенсаторов тепловых зазоров. Ближе к 100 тысячам километров потребуется регулировка - достаточно непростая операция.

Также мотор требует высококачественного маловязкого (0W-20) моторного масла, которое нужно менять раз в 10 000 километров. Расходник дорогой, заправочный объем двигателя составляет 5,6 литра.

Еще один технический нюанс - нагар на клапанах на впуске, которые не промываются бензином. Эксперты рекомендуют после окончания гарантии снять впускной трубопровод и очистить клапаны от отложений.

Владельцы кроссоверов с китайским мотором жалуются на частые течи сальников коленчатого вала: их придется менять. Это сложный в техническом плане процесс, за который в автосервисе возьмут приличную сумму.

Наконец, в моторе стоит неудобный масляный фильтр разборной конструкции. Для его отворачивания нужен специальный ключ, есть риск сильно облиться маслом.