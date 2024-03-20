Китайский автомобиль обязан подешеветь, но сам он об этом не знает

С 1 апреля вступают в силу новые правила таможенного оформления автомобилей, поставляемых на наш рынок через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Корректируется параллельный импорт: есть такой способ – поставить машину на учет в Киргизии и перепродать в России. Такие авто станут дороже.

Сейчас машинка, прошедшая таможню в Киргизии, стоит примерно на 30% дешевле, чем та, которую продает официальный дилер. И таких машин немало, чуть ли не 15% поставляемых в Россию.

Финансовый эксперт, инвестор Михаил Спектор считает, что начиная с июля 2023 г. государство ужесточило "серый" импорт автомобилей, раз за разом вводя все более строгие барьеры в виде увеличенных утилизационных сборов:

– Не исключено, что это произошло под воздействием официальных лобби китайских производителей, чьи цены ещё год назад были значительно выше, чем цены у частных импортёров, ввозивших автомобили, пользуясь таможенными льготами ЕАЭС.

С 1 апреля ожидается очередное ужесточение мер, которое уничтожит возможность льготной растаможки. В связи с этим неизбежен очередной рост цен, ведь цены российского рынка автомобилей на 90% определялись именно "серым" импортом.

В то же самое время это даст возможность российским автопроизводителям и китайским официальным дилерам снижать цены и делать более интересные предложения, – предполагает эксперт…

Уже месяц как отмечено снижение рекомендованных розничных цены на некоторые бренды и модели. Это те цены, что опубликована на сайтах автопроизводителей и действуют на данный момент, хотя на другие модели и бренды цены, наоборот, поднялись.

Так, почти на треть в начале марта подешевели некоторые модели «Московского автомобильного завода». На почти полмиллиона рублей снизились цены на все модели лифтбэка (седана, похожего на хэтчбек) «Москвич-6». Кроссоверы – это авто повышенной проходимости, сочетающие признаки внедорожника, минивэна и хэтчбека. Такой «Москвич-3» в стандартной комплектации стал дешевле аж на 600 тыс. рублей, а машины в версии «Комфорт» подешевели на целых 700 тыс. рублей. Поясняем, что это копия китайского JAC Sehol A5. Только стоимость электрических кроссоверов «3е» осталась прежней.

Переписали ценники и дилеры китайской самой автомобильной компании JAC Motors, что из города Хэфэй: модель в базовой комплектации «скинула» 101 тыс. рублей. А лифтбэк J7 и кроссовер Geely Monjaro, наоборот, стал дороже почти на двести тысяч. Кроссовер JS6 в комплектации Luxury подорожал на все триста тысяч.

На целых 400 тыс. рублей снизились рекомендованные цены на паркетник Hongqi HS5, что переводится как «Красное знамя». Он подешевел на 300 тыс. рублей, как и Tiggo 8 Pro Max, семиместный полноприводный кроссовер. А похожие кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max подешевели только на 110 тыс. рублей. Некоторые модели седана от китайского «Автомобильного завода №1», известного также как фирма FAW, например, Bestune B70 в начале марта подешевели лишь на 40 тыс. рублей.

Есть еще китайский гигант Great Wall Motors, тоже претендующий на звание автомобильного завода №1 в Поднебесной. В конце февраля автомобиль этого производителя Haval F7x стал дешевле на 50 тыс. рублей. А уже спустя пару недель эти машины снова подорожали на такую же сумму в рублях.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов председатель Президиума ЦС ВОА Валерий Солдунов разъяснил, что автосалоны ввозили из того же Китая машины не как дилеры, а как частные лица:

– Они пользовались различными уловками, льготами, растаможивали автомобили в странах ЕАЭС. То есть такая машина была без полной оплаты таможенного платежа. Но эта лазейка большей частью прикрылась еще в октябре прошлого 2023 года, когда ввели дополнительный утилизационный сбор, а сейчас она полностью перекрывается.

Новый автомобиль будет проходить всю таможенную очистку. Но это никак не скажется на тех, кто хочет привезти автомобиль себе лично, в частном порядке. Для них ничего не подорожает.

«СП»: Но хоть что-то у кого-то подешевеет?

– Сейчас произошло небольшое затоваривание рынка. У официальных продавцов есть запас китайских автомобилей на складах. Совершенно нормально, что продавец дает серьезные скидки на автомобили предыдущего года выпуска для того, чтобы их продать. Мы эту ситуацию наблюдаем последние двадцать лет, это абсолютно рыночное явление.

Но говорить о том, что машины подешевеют, можно только в значении приведения цен в соответствие с рынком, что происходит у разных марок по-разному. У китайских производителей разные наценки, а конкуренция все урегулирует. Те, кто делал наценку больше, будут ее снижать, создавая ощущение, что машины дешевеют.

Но в России есть свои производства китайских моделей. На этих заводах наценка небольшая, по сравнению с привозными машинами. Привозные дешеветь не станут, за исключением скидок на прошлогодние машины.

«СП»: А что насчет увеличения стоимости автомобилей пропорционально росту платежеспособного спроса населения?

– А это смотря что с чем сравнивать. Если с неудачным 2022 годом, то у нас рынок вырос больше чем в два раза. Если с позапрошлым или с более дальними тучными временами, то он приближается к этим значениям, хотя пока еще меньше. У нас максимальное количество было в 2021 году – миллион шестьсот тысяч новых автомобилей было куплено за год в автосалонах. Сейчас покупают уже миллион. Это говорит о том, что наш автомобильный рынок потихоньку восстанавливается.

Наш рынок будет увеличиваться. На него же китайцы заходили, строили свои заводы, которые в этом году должны начать производство. Рост числа машин приведет к снижению цены. Достаточно скоро все придет к определенному общему знаменателю. И еще все авто будут потихоньку дорожать вместе с инфляцией, считает эксперт…

В целом не прослеживается, ни какой-то явной тенденции к росту цен на автомобили, ни к их падению. С начала 2024 года заметных коррекций рекомендованных расчетных цен на заводах тоже не было, одни бренды снизили цену, другие на эту же величину их увеличили.

Замечены остатки на складах, переходящие из одного года в другой, аж 200 тысяч автомобилей затоварили площадки, свидетельствуя о снижении спроса. Но, входя в новый год с двухмесячным нераспроданными стоками, уже к марту дилеры снизили его только до полуторамесячного запаса машин. Запасы на складах сокращаются. В том числе из-за китайского Нового года, когда было приостановлено производство, поставки машин из КНР прекратились. И вот зеленый дракон снова зашевелился.