Эксперты разоблачили популярные мифы про аккумуляторы

По конструкции АКБ, по сути, не меняются десятилетиями. Появляются новые технологии, но внутри всё те же свинец да кислота. Обманчивая простота этих долгожителей порождает множество небылиц.

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Скачок напряжения способен убить электронные компоненты донора, поэтому такие операции полностью безопасны только с автомобилями прежних поколений типа ВАЗ‑2106 или УАЗ‑469. Они могут и даже должны быть с заведенным двигателем. А вот у машин с электронными системами управления, тем более последних поколений, двигатель должен быть заглушен, а зажигание выключено.

Для облегчения пуска на морозе нужно предварительно на пару минут включить фары

Теория простая: АКБ от протекающего тока немного разогреется, а потому обретет способность в полной мере выдавать пусковые токи. Однако испытания, проведенные в Бронницком НИИ военной автомобильной техники, показали, что никакого выигрыша такая процедура не дает. Да и практический опыт это ­подтверждает.

Штатные АКБ служат дольше покупных

При поставках на первичную (конвейерную) комплектацию поставщик обязан выполнять специфические требования производителя и порой делать батарею в чем-то лучше (и дороже). По нашим сведениям, отдельные производители АКБ для этого изменяют конструкцию решетки, увеличивают содержание активной массы, добавляют пластины и так далее – лишь бы не потерять выгодный контракт. А на вторичный рынок тот же производитель направляет «обычные» батареи.

Заряженная батарея тяжелее разряженной

По нашей просьбе в лаборатории Тюменского аккумуляторного завода специально провели эксперимент, сравнив массу батареи до и после полного заряда. Итог такой: масса практически не изменилась.

Что до теории вопроса, то рассуждать можно так. По идее, при разряде плотность электролита снижается, а потому и масса АКБ могла, казалось бы, уменьшиться. Однако молекулярный вес сульфата свинца (при разряде) больше, чем молекулярный вес двуокиси свинца и чистого свинца (в заряженной батарее). Поэтому масса АКБ снижается за счет массы электролита, но повышается за счет изменения состава активной массы.

В основе батарей AGM находится гель

Гелевых автомобильных АКБ не существует! Гелевые батареи применяют, например, в электропогрузчиках или поломоечных машинах. Электролит в них, в отличие от обычных аккумуляторов с жидкой кислотой, находится в загущенном состоянии.

В батареях с технологией AGM электролит связан в специальном сепараторе из стекловолокна (AGM – Absorbent Glass Mat). По сути, он является пропиткой мата.

Батарея, разрядившаяся «в ноль» – не жилец

Утверждение в полной мере относится только к батареям открытого типа, которые, будучи разряженными, длительное время находились на морозе. В основном простые батареи обычно оживают даже после глубокого разряда, если не успели замерзнуть. Что касается батарей AGM, то для них глубокий разряд – привычный режим работы.

Батарея EFB – обычная батарея из верхнего ценового ряда

Конструктивно батареи EFB имеют ряд отличий от стандартных, при этом каждая компания имеет свои ноу-хау.

Европейский стандарт EN 50342–6 оговаривает требования к подобным батареям по вибростойкости, водопотреблению, приему заряда и числу разрядно-зарядных циклов. На примере АКБ марки Exide можно выделить усиленные токоотводящие решетки электродов и сепаратор, позволяющие повысить глубину разрядов, а также специальное армирующее покрытие на поверхности положительного электрода, улучшающее работу в циклическом режиме. Кроме того, добавки в активную массу отрицательного электрода высокомолекулярного углеродосодержащего соединения увеличивают скорость заряда.

Однако в России, по ряду причин, многие производители не утруждаются подобными улучшениями, ограничиваясь лишь увеличением цены. Неудивительно, что и мнения на счет реальных достоинств EFB сильно расходятся. В целом батареи EFB во всех случаях могут заменять стандартные АКБ открытого типа, но применять их вместо штатных AGM нежелательно.

Аккумуляторные батареи нельзя переворачивать

Это справедливо только для батарей открытого типа. А вот батареи AGM способны работать в любом положении. Особенно важно отметить, что в случае аварии, когда автомобиль переворачивается, электролит из обычной батареи вытекает, а с AGM ничего подобного не происходит. Это дополнительный штрих в пользу ее надежности и безопасности.

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Эти батареи работают по принципу замкнутого кислородного цикла и не требуют доливки воды, так как электролит находится в порах стекломата и в теле электрода, то есть не имеет свободной жидкой фазы.

Одно из главных условий работы – избыточное давление, при котором и производится замкнутый кислородный цикл. Поэтому сверление дырок или иные способы вскрыть банки в таких батареях едва ли уместны.

При отказе батареи AGM в бюджетном автомобиле ее, на худой конец, можно заменить обычной батареей открытого типа. Однако следует иметь в виду, что функционал, заложенный в машину, при этом может работать не в полной мере. Например, система Старт-стоп или предпусковой подогреватель убьют батарею довольно быстро. Для владельцев более дорогих машин высокая стоимость замены батареи AGM на аналогичную вряд ли имеет первостепенное значение.

Батареи AGM нельзя применять на старых автомобилях

Аккумулятор AGM заменяет обычный на 100% в любых ситуациях. То же относится к батареям EFB. Отметим, что «дуракоустойчивость» таких батарей выше, чем у обычных, а потому они не испугаются даже вибрационных регуляторов напряжения москвичевской эпохи.

Максимальное напряжение в бортсети, выше которого возможны неприятности, составляет примерно 14,5 В для обычных батарей и 14,8 В для AGM.

На морозе батареи быстро разряжаются, а их емкость падает

Многие считают, что на морозе аккумуляторная батарея быстрее теряет заряд. Но ведь любой школьник знает, что на холоде химические реакции замедляются. Поэтому хранить заряженную батарею, снятую с машины, рекомендуется только в холодном помещении, а вовсе не в теплом.

Что касается зимнего уменьшения емкости, то и это утверждение не вполне справедливо. Емкость никуда не исчезает: в этом легко убедиться, согрев батарею до комнатной температуры. Просто на морозе батарея не может выдать накопленный заряд в нужном количестве: виновата возросшая вязкость электролита, замедляющая поступление кислоты в поры активной массы пластин. Можно сравнить такой эффект с попыткой достать деньги из бумажника, у которого на морозе задурила застежка: деньги у вас есть, а расплатиться ими проблематично.

Термочехол облегчает работу батареи в холодное время года

Термочехол не может согревать батарею, поскольку не является источником энергии. Более того, зимой он мешает ее прогреву от расположенного рядом двигателя. Польза от него возможна разве что в узком диапазоне условий эксплуатации, когда длительность поездок позволяет-таки прогреть АКБ. Или летом, когда он защищает батарею от перегрева горячим мотором.

Требования по величине зарядного напряжения для батарей AGM не отличаются от обычных АКБ

Согласно ГОСТ Р 53165–2020 зарядное напряжение для батарей открытого типа должно составлять 16,00 +/– 0,05 В. А вот для батарей с регулирующими клапанами VRLA, к которым и относятся AGM, оно ниже: 14,80 +/–0,05 В. В современных зарядных устройствах есть кнопка выбора заряда для обычных АКБ и для АКБ в AGM-исполнении.

Что касается реального напряжения бортсети, то оно в автомобилях с умным управлением генератором может колебаться в диапазоне 12,8…14,8 В. И даже на простаке Ларгусе напряжение меняется от 13,7 до 14,5 В, причем в зависимости не от нагрузки, а от температуры и времени, прошедшего после пуска двигателя.

При любой поездке АКБ заряжается

Это не совсем так. Чем ниже температура, тем неохотнее АКБ принимает заряд. Отметим, что ГОСТ Р 53165–2008 оговаривает прием заряда при нулевой температуре. Проведенные нами исследования показали, что разница в зарядном токе для батареи Topla AGM Stop-n‑Go 70R 760 А при температурах 10 ºC и –30 ºC является почти 40‑кратной: от 29 А до 0,7 А. Именно по этой причине батареи чаще оказываются разряженными именно зимой: зарядка, если и идет, то очень слабая. Отсюда же следует, что любые батареи с наружным расположением (как на иных грузовиках) всегда будут заряжаться хуже, чем, к примеру, подкапотные.

Для оценки состояния батареи нужен специальный тестер или нагрузочная вилка

На практике можно поступать проще, измеряя мультиметром напряжение наклеммах батареи при выключенном моторе. Если АКБ полностью заряжена, напряжение должно составлять примерно 12,6…12,7 В. Замер надо проводить спустя несколько часов после остановки двигателя – в противном случае показания могут оказаться завышенными.

Напряжение на уровне около 12,3 В говорит о недозаряженности АКБ. Есть смысл убедиться в исправности цепи заряда, померив напряжение при работающем двигателе – должно быть примерно 14,0…14,4 В. Если оно ниже, то причина кроется в генераторе или, например, в плохих контактах.

При установке на автомобиль батареи большей емкости, чем у штатной, она будет недозаряжаться

Нет ни одной причины, которая помешает такой батарее зарядиться полностью. Аналогия простая: если вы зачерпнули стакан воды из ведра или из огромной бочки, то для восстановления исходного уровня жидкости вам потребуется долить из-под крана всё тот же стакан – как в ведро, так и в бочку. Так и здесь: если батарея отдала, к пример 1 А·ч, то и вернуть ей нужно 1 А·ч, безо всяких скидок на этикетку.

Конечно, если изначально установить на машину разряженную батарею, то до ее полного заряда пройдет больше времени, чем потребовалось бы для АКБ меньшей емкости, но после окончания заряда всё нормализуется. А при отказе генератора такая батарея продержится без его помощи дольше, чем «маленькая».

Другая популярная «страшилка» говорит о том, что при установке более мощной АКБ стартер может сгореть из-за… чрезмерно большого тока.

Это полная глупость: сопротивление обмоток стартера остается прежним, напряжение в бортсети также не зависит от емкости батареи, а потому и стартерный ток ничуть не увеличится.

Комментарий специалиста

Денис Загарин, руководитель центра испытаний НАМИ

- Лучше не рисковать и сначала дать подзарядку от работающего донора, а потом его заглушить и включить стартер на «мертвеце». Некоторым машинам прикуривание от заведенного автомобиля категорически противопоказано, но даже в инструкции по эксплуатации этот момент часто не оговорен и дан простой совет – поменяйте батарею или следуйте к дилеру.

Из профессионального опыта: мы сталкивались с перегоранием управляющей электроники как минимум на автомобилях Renault и массово на «китайцах», которых везли морем. Батарея у них разряжалась, а в порту народ, не заморачиваясь, прикуривал от заведенного донора. Но что интересно – электроника и силовые предохранители горели не на нём, а на разряженных машинах.