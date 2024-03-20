Экономист рассказал, что бизнес получает с продажи китайских авто огромную наценку

Китайские автомобили в России реализуются с очень большой наценкой, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. Значимая часть вырученных средств необходима для оплаты работы посредников, которых привлекают в условиях ограниченных поставок машин из Европы, объяснил он в пресс-центре НСН.

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Эксперт призвал сравнить цену автомобили в России и в Китае, подчеркнув, что разница будет впечатляюще большой.

«Эта наценка просто феноменальная, — подчеркнул он. — Бизнесу не нужна незаконная обналичка. Там все отлично зарабатывают. Ограничение конкуренции – это кража у населения, этим стоило бы озаботиться».

Напомним, по данным за 2023 год, средняя стоимость нового китайского автомобиля составила почти 3 млн рублей. При этом спрос на них в России вырос на 280% по сравнению с 2022 годом.