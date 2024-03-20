Возвращение «Соляриса» на российский рынок. Какими будут цены?

Седан Solaris, после отсутствия на рынке, вновь начали продавать. Исходя из статистики, на середину марта была осуществлена продажа более 200 машин 2024 года выпуска. Не учитывая скидки, цена на Solaris начинается от 2 050 000 рублей.

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Судя по фотографиям новых автомобилей, к дилерам они поступают с родными шильдиками на кузове и на руле. Визуально не наблюдаются различия между теми машинами, которые продавали до наступления 2022 года. Цены, комплектация претерпели изменения. В продажу поступили автомобили простой (базовой) версии, комплектация улучшенная, то есть комфорт и Sportline.

В Воронеже продается Solaris 2024 года выпуска с минимальной стоимостью. Местный дилер просит за него 2 050 000 рублей. У седана тканевый салон, есть кондиционер, передние сиденья подогреваются, установлен мульти-руль, подушки безопасности для водителя и пассажира спереди.

В Москве дилеры подобные седаны предлагают приобрести от 2 170 000 млн рублей. Автомобиль с пакетом Winter стоит от 2 199 000 до 2 339 000 рублей, с пакетом Light цена начинается от 2 374 000 млн рублей.

Экземпляр Sportline Comfort + Advanced представлен в единственном исполнении, его начальная стоимость 2 310 000 рублей. У комплектации комфорт пакетов несколько, соответственно и цена иная, от 2 370 000 до 2 428 000 рублей.

Более дорогие версии Hyundai Solaris оснащаются только 123-сильным мотором, объемом 1,6 литра и автоматической коробкой передач. В базовой комплектации предусмотрен 1,4-литровый силовой агрегат мощностью 100 лошадиных сил.

Напомним, что седаны Hyundai Solaris и Kia Rio с февраля текущего года снова вернулись на конвейер, после того как западные бренды полностью ушли с российского рынка. Продажа планировалась через дилерские сети, которые были созданы новыми владельцами компании.