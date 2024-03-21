Водителям, лишенным прав, запретили управлять даже электровелосипедом

Водителям, которых лишили прав за какие-либо нарушения, нельзя садиться за руль даже электровелосипеда. Нарушившим запрет грозит серьезное наказание. Такое решение утвердил Верховный суд.

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Некто Борисов ехал на своем электровелосипеде. Но его остановили сотрудники ГИБДД и выяснили, что у него нет прав. Более того, выяснилось, что ранее он прав был лишен за управление в нетрезвом виде автомобилем, а позже - мопедом. По каждому из дел его лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Но в этот раз он попал в руки инспекторов трезвым и на велосипеде, правда, с электродвигателем. Но инспекторов это не смутило. Они посчитали, что управлять данным конкретным электровелосипедом можно только при наличии у водителя прав. И Борисов снова оказался на скамье подсудимых. На сей раз суд назначил ему наказание по части 2 статьи 12.7 КоАП, а именно - штраф 30 тысяч рублей. Водитель с этим не согласился и дошел даже до Верховного суда.

Если мощность электродвигателя превышает 0,25 кВт - это уже не велосипед. А значит, лишенным прав управлять таким транспортом нельзя

Он был уверен, что его техника даже транспортным средством не считается. Однако ВС подтвердил, что наказание назначено верно.

Он напомнил, что, согласно Правилам дорожного движения, велосипед - это транспортное средство, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение, как правило, мускульной энергией лиц, находящихся на нем, в частности, при помощи педалей или рукояток.

Оно также может иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.

Мопедом же признается двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электрический двигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт.

К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие такие же технические характеристики.

Кроме того, согласно Техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", к категории L (мототранспортные средства) относятся в том числе мопеды, мотовелосипеды, мокики. В том числе двухколесные транспортные средства, максимальная конструктивная скорость которых не превышает 50 км/ч. В случае использования двигателя внутреннего сгорания - с его рабочим, не превышающим 50 кубических см, а при электродвигателе с номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт.

Как установлено судебными инстанциями, электровелосипед, которым управлял Борисов, имеет электродвигатель мощностью в режиме длительной нагрузки 0,384 кВт и максимальную скорость 40 км/ч.

Примечательно, что в качестве доказательства того, что мощность и скорость именно такие, была использована распечатка технических характеристик транспорта. И даже его упаковка.

Первый кассационный суд, который рассматривал это дело ранее, напомнил, что в соответствии с законом о безопасности дорожного движения, мопеды относятся к категории "М", на управление такими транспортными средствами предоставляется специальное право. К категории "М" относятся и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками, для управления которыми необходима проверка знаний Правил дорожного движения, подтвержденная водительским удостоверением категории "М".

Привлечь к ответственности того, кто управляет мопедом, будучи лишенными прав, труда не составляет. Впрочем, ездить на обычным велосипеде можно

Как подтвердил "РГ" юрист Лев Воропаев, во всех судах существует давно устоявшаяся практика: если мощность электродвигателя превышает 0,25 кВт - это уже не велосипед. Это мопед. А значит, лишенным прав пользоваться таким транспортом нельзя. Даже электросамокаты бывают мощнее. И привлечь к ответственности тех, кто ими управляет, будучи лишенными прав, также труда не составляет. Впрочем, пользоваться обычным велосипедом с педалями вполне разрешается.

Но надо сказать, что с электротранспортом все не так просто. Установить номинальную максимальную мощность в режиме длительной нагрузки можно только на соответствующих испытаниях. А их никто не проводит. И все, что поступает к нам на рынок, не сертифицируется. То есть заявить, что то или иное транспортное средство относится к мопедам, велосипедам или средствам индивидуальной мобильности довольно сложно.

Дело N 9-АД24-2-К1