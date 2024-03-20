Самый красивый и компактный смартфон среди недорогих

Казалось бы, да и фиг с ним — какая разница, как смартфон выглядит, если спереди всю площадь занимает экран, а заднюю крышку принято прятать в чехол. Я тоже так думал, но оказалось, что разница есть...

Внешний вид

Ладно, после такого заголовка немножко критики всё-таки не повредит: очевидно, дизайнеры HONOR X8b делали закос под iPhone. Хотя строгое размещение блока камер мне нравится больше.

© Ferra.ru

Ещё не стоит заглядываться на слишком широкий вырез под селфи-камеру — нет там никакого «волшебного островка» или типа того. Там просто датчики, не более.

© Ferra.ru

Кстати, скругления углов экрана здесь имеют значительно больший радиус, чем обычно. Непривычно, но только на первый взгляд.

© Ferra.ru

Ну и чтобы закончить уже с минусами: у смартфона нет разъёма 3,5-мм, который обычно присутствует в недорогих моделях (хотя, я не вижу ни одной причины, чтобы он не присутствовал ещё и в дорогих — Самсунг, вон, даже стилус смог влепить в смартфон с водозащитой и 5000 мАч, и всё поместилось).

И ещё готовьтесь к тому, что сзади, на спинке HONOR X8b настолько «мощная» наклейка, что когда вы её отдерёте — неизменно останутся следы от клея, и их вы потом будете долго и нудно выводить.

© Ferra.ru

В остальном, очень красивый, очень компактный (рамки здесь действительно крошечные), лёгкий и тонкий смартфон. Если вы один из немногих людей, которым важно, чтобы мобильник удобно лежал в руке — это оно.

Экран

До кучи у HONOR X8b возможно лучший экран в данном ценовом сегменте. Заявленная пиковая яркость — аж до 2000 кд/м2, что в редакционных условиях замерить, конечно, невозможно (экран на такой яркости вообще может работать, разве что, пару секунд и то если вы сядете в самолёте у иллюминатора на солнечной стороне). Также в режиме «Обычные цвета» здесь самая точная цветопередача среди всех не флагманских смартфонов, что я тестировал колориметром. Ближайший свежий пример — Realme 12 Pro+, но и у него DeltaE уже выше 2, тогда как у HONOR X8b она почти идеальная единица.

HONOR X8b Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 527–556/2,14 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) бесконечная Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал) 100% DeltaE (меньше = лучше) 1,11–5,03 Гамма (идеальная — 2,2) 2,2 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 6500–7500К

В общем, экран яркий, чёткий, а частоты 90 Гц в целом хватает. У некоторых прямых конкурентов вообще IPS-экран, и тоже 90 Гц.

Производительность и автономность

Смартфон построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 680 4G. Процессор относительно старый (это даже не обновлённый 685!) и не особо мощный — по сути, это такой Kirin 710 на современный лад, он уступает даже MediaTek Helio G96/G99, и лишь немного превосходит G88.

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

Поэтому смартфон терпимый по скорости работы, но явно не «летает». А если установите в него очень много приложений (не нужные в повседневе, а про запас), то и притормаживать может начать иной раз.

Правда, и кушает такой процессор очень мало. Теперь, когда у HONOR X8b ещё и дисплей экономичный (AMOLED), это приводит к тому, что смартфон с 4500 мАч работает настолько же долго, как выносливые (не все подряд, а выносливые) смартфоны с 5000 мАч.

© Ferra.ru

В общем, претензий к «железу» лично у меня нет. От смартфонов такого уровня я не жду какой-то мега-производительности, а в повседневной работе автономность гораздо важнее, и производительности Snapdragon 680, хоть и на тоненького, но хватает.

Камера

Блок камер HONOR X8b состоит из двух эффективных модулей: основной ширик 108 Мп Samsung ISOCELL и сверхширик 5 Мп (остальные кругляши — бутафория, как это часто бывает у китайских брендов сегодня). К слову, у моделей такого уровня не часто встретишь сверхширик, так что хотя он тут и флагманского качества, его наличие всё равно радует.

Конечно, от камеры многого ждать не стоит, на AliExpress или Ozon Global по такой цене можно заказать смартфоны с более крутыми камерами, но и плохим результат не назовёшь. Главное, что цвета более-менее естественные — ну, насколько это возможно.

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

Как часто бывает в недорогих камерах: зимой днём снимки получаются слишком тёмными. Но это поправимо.

Селфи-камера радует гораздо больше — тут поставили аж 50-мегапиксельный модуль (вангую, что всё тот же Samsung JN1, который присутствует в роли тыльной камеры во всех недорогих смартфонах).

Снимает хорошо, в том числе ночью. Минус только в долгой обработке снимка — около половину фоток на селфи-камеру я забраковал только потому, что они были либо смазаны, либо я там смотрел уже куда-то в сторону. Сделал снимок смотря ровно в камеру, потом проверяю галерею — а там глаза в сторону смотрят. При том, что анимация и звук снимка происходят моментально — и это сбивает с толку.

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

© Ferra.ru

Ну и видеосъёмка в смартфонах этого класса — «лишь бы была». Максимальное качество — 1080/30 к/с, никакой стабилизации, а ночью вообще сплошное мыло.

Конкуренты

HONOR X8b Realme C67 Xiaomi Redmi Note 12S Операционная система Android 13 + MagicOS 7.2 Android 14 + Realme UI Android 13 + MIUI 14 Экран 6,7", 1080x2412 пикс., 20:9, AMOLED 90 Гц, 394 ppi 6,72", 1080x2400 пикс., 20:9, IPS 90 Гц, 392 ppi 6,43", 1080x2400 пикс., 20:9, AMOLED 90 Гц, 409 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 680 4G, 4x Cortex-A73 2,4 ГГц + 4x Cortex-A53 1,9 ГГц Qualcomm Snapdragon 685, 4x Cortex-A73 2,8 ГГц + 4x Cortex-A53 1,9 ГГц MediaTek Helio G96, 2x Cortex-A76 2,05 ГГц + 6x Cortex-A55 2,0 ГГц Графика Adreno 610 Adreno 610 Mali-G57 MC2 Оперативная память 6/8 Гбайт 6/8 Гбайт 6/8 Гбайт Накопитель 128/256/512 Гбайт 128/256/512 Гбайт 128/256 Гбайт Связь NFC, LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou NFC, LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou NFC, LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, BeiDou, FM Камеры Основная тройная: 108 Мп f/1,8 + 5 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макро), качество видео: до 1080@30 FPS, Фронтальная: 50 Мп f/2,1 Основная двойная: 108 Мп f/1,8 + 2 Мп (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS, Фронтальная: 8 Мп f/2,1 Основная тройная: 108 Мп f/1,9 + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (сенсор глубины), качество видео: до 1080@30 FPS, Фронтальная: 16 Мп f/2,4 Аккумулятор 4500 мАч 5000 мАч 5000 мАч Мощность зарядки 35 Вт 33 Вт 33 Вт Размеры 161,1х74,5х6,8 мм 164,6x75,4x7,6 мм 168,6x76,6x8,3 мм Масса 166 г 185 г 179 г Класс защиты нет IP54 нет Цена от 22 тысяч рублей от 16 тысяч рублей от 18,5 тысяч рублей

Realme C67

© realme

У конкурента от Realme практически такая же производительность (там стоит Snapdragon 685 — по сути, это разогнанный 680), экран не OLED, а IPS, но автономность почти такая же, потому что 5000 мАч против 4500 мАч у HONOR.

Гораздо более существенный минус этой модели Realme — отсутствует сверхширокоугольная камера, при том, что основная камера — такая же. Сам экран дополнительно ещё и менее яркий, чем у HONOR, но что касается экрана, тут HONOR X8b сильнее всех своих конкурентов — не только по яркости, но и по проценту покрытия площади лицевой поверхности (у HONOR — 90%). С другой стороны, Realme C67 — самый дешёвый в тройке упомянутых в таблице смартфонов.

Xiaomi Redmi Note 12S

Смартфон Xiaomi построен на MediaTek Helio G96 и он самый быстрый из тройки. У него AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, как и у HONOR, но пиковая яркость и цветопередача хуже. Также у него есть сверхширокоугольный модуль камеры, и основная камера плюс-минус такая же как у HONOR X8b. В общем, это такая более дешёвая версия HONOR X8b, но со страшненьким (на мой взгляд), отсылающим нас ещё к Xiaomi Mi 11 Ultra дизайном. Если внешность для вас не имеет значения — можно сэкономить. Хотя, Realme C67 стоит ещё дешевле, а выглядит симпатичнее.

© Xiaomi

Итого

Главная проблема HONOR X8b — он всё-таки дороже большинства подобных смартфонов с таким же качеством камеры и такой же производительностью процессора.

По сути, это тюнингованный бюджетный смартфон — с хорошей по меркам бюджетных смартфонов, но ещё не среднего уровня камерой, отличным экраном, но всего лишь «терпимой» производительностью. С другой стороны, конкретно в случае Honor X8b мы говорим об очень тонком, лёгком и компактном смартфоне с шикарной автономностью и лучшим за эти деньги качеством экрана (как по яркости, так и по цветопередаче). И хотя большинство из нас (и редакторов, и читателей) выберут то, что круче по камерам-процессорам, должны же существовать смартфоны и для тех, кто в первую очередь смотрит на габариты и качество корпуса?

Должны, а их больше-то и нет. Поэтому похвально, что HONOR их делает для этой немногочисленной категории покупателей.

© Ferra.ru

И отдельно хочу ещё раз отметить дизайн. Так-то красивые бюджетники и среднебюджетники мы уже увидели у Infinix, Realme, но там часто дизайн хоть немного, но отдаёт «китайщиной». У HONOR X8b можно придраться только к плёнке, наклеенной на экран, которая в очередной раз не повторяет закругления дисплея. Ну и всё. Содрал плёнку — и всё шикарно.

А ещё с ним удобно ходить, потому что не тяжёлый, карман не оттопыривает, в руке очень лёгкий, до всех краёв дисплея проще дотягиваться, чем у остальных смартфонов. Если вам камера не особо важна, то HONOR X8b вполне может стать тем самым смартфоном «на каждый день».

И на всякий случай: да, Google сервисы тут работают «из коробки».