В 90-е SsangYong Musso вполне официально продавали под брендом Mercedes

А вы знали, что SsangYong Musso вполне официально продавали под брендом Mercedes?
Скорее всего вы знаете, что ранняя история южнокорейского бренда SsangYong тесно связана с Mercedes-Benz. Первые внедорожники бренда активно использовали немецкие узлы и агрегаты: дизельные и бензиновые моторы, коробки передач и так далее.
А если вспомнить седан SsangYong Chairman, то это и вовсе был W124, стилизованный под W140. Несмотря на такую интеграцию модели южнокорейского бренда продавались исключительно с шильдиками SsangYong. Но не везде!
На некоторых рынках корейцы смогли договориться со Штутгартом об использовании фирменного логотипа и названия Mercedes-Benz. Одной из таких стран были Филиппины.
Там Musso вполне себе официально продавали с немецкой трёхлучевой звездой на решётке радиатора и двери багажника. На сайтах с продажей подержанных автомобилей они указываются как Mercedes-Benz Musso. Вот одно из таких объявлений.
Дизайн Musso создавал британец Кена Гринли. Вот только получилось довольно паршиво.
«Musso нарисован англичанин, который потерял очки в самолете Лондон-Сеул» — однажды сказал ведущий передачи Top Gear Джереми Кларксон.