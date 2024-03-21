В 90-е SsangYong Musso вполне официально продавали под брендом Mercedes

Скорее всего вы знаете, что ранняя история южнокорейского бренда SsangYong тесно связана с Mercedes-Benz. Первые внедорожники бренда активно использовали немецкие узлы и агрегаты: дизельные и бензиновые моторы, коробки передач и так далее.

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А если вспомнить седан SsangYong Chairman, то это и вовсе был W124, стилизованный под W140. Несмотря на такую интеграцию модели южнокорейского бренда продавались исключительно с шильдиками SsangYong. Но не везде!

На некоторых рынках корейцы смогли договориться со Штутгартом об использовании фирменного логотипа и названия Mercedes-Benz. Одной из таких стран были Филиппины.

Там Musso вполне себе официально продавали с немецкой трёхлучевой звездой на решётке радиатора и двери багажника. На сайтах с продажей подержанных автомобилей они указываются как Mercedes-Benz Musso. Вот одно из таких объявлений.

Дизайн Musso создавал британец Кена Гринли. Вот только получилось довольно паршиво.