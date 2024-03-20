Названы 6 важных концептов суперкаров, о которых нужно знать

С тех пор как в 1966 году был выпущен первый суперкар, культовый Lamborghini Miura, этот сегмент стал воплощением автомобильных инноваций. Производители стараются смотреть в будущее, поэтому бесчисленные концепты суперкаров изменили наше представление о потенциале этого сегмента. Одни концепты не могут пойти в производства из-за слишком экстремальных характеристик, не позволяющих соблюдать правила дорожной безопасности, или суровых реалий, когда стоимость этих автомобилей становится слишком высокой. В других случаях производство вообще не планировалось, а бренды просто давали представление о своём потенциале и о том, чего стоит ожидать в ближайшие годы.

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Aston Martin Bulldog

В 1980-х годах автомобильная промышленность стремилась к футуризму, а некогда немыслимые идеи стали реальностью. В самом начале десятилетия, в марте 1980 года, Aston Martin представил концепт-кар Bulldog, который должен был стать первым автомобилем Aston Martin с задним расположением двигателя.

Клиновидная конструкция позволила концепту заполучить низкий коэффициент лобового сопротивления 0,34. И этот показатель ниже, чем у многих современных суперкаров. Самая высокая зарегистрированная скорость Aston Martin Bulldog составила 330 км/ч. Bulldog оснащался дверями в стиле «крыло чайки». Идея создания Bulldog была такой же, как и у многих других концептов суперкаров за всю историю: продемонстрировать инженерные возможности марки.

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Lamborghini Miura

Концепт Lamborghini Miura 2006 года был создан в честь 40-летия первого суперкара Miura. Концепт сохранил форму оригинальной модели, например, получил те же вентиляционные отверстия в задней части крыши, что и оригинальная модель. Также была сохранена форма заднего стекла и боковые юбки. Но концепт 2006 года черпал вдохновение в более современном Murcielago. Так, спереди автомобиль был больше похож на флагман Lamborghini того времени. С каким двигателем мог бы выпускаться Miura 2006 года, неизвестно, но наиболее вероятным был бы 6,5-литровый V12 от Murcielago.

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BMW Nazca M12

«Баварцы» не ассоциируются с миром суперкаров. За годы своего существования немецкая марка выпустила бесчисленное множество автомобилей, ориентированных на производительность, но только легендарный M1 в 1978 году перешагнул порог суперкара. В 1991 году BMW объявила о Nazca Project, а модель была представлена в том же году на Токийском автосалоне.

Ради создания панорамного обзора лобовое и боковые стёкла были объединены. Двери в стиле «крыльев чайки» уже в те времена привлекали к себе внимание. В автомобиле использовался тот же двигатель, что и в BMW 850i того времени. Автомобиль был разработан сыном основателя Italidesign. M12 стал одним из самых крутых BMW, который, к сожалению, так и не был создан.

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Chrysler ME Four-Twelve

Chrysler ME Four-Twelve 2003 года выпуска был выполнен в ретро-футуристическом стиле. Он оснащался массивным V12 объёмом 6,0 литра. ME Four-Twelve получил четырёхступенчатый турбонаддув, что позволяло развивать мощность в 850 л.с. По прогнозам, автомобиль смог бы преодолевать 400 м всего за 10,6 секунды благодаря коробке передач в гоночном стиле. К сожалению, концепт пал жертвой суровой реальности индустрии, и Cadillac не смог позволить себе ресурсы для его запуска в производство.

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Если F-Type восстановил позиции Jaguar на арене производительных автомобилей, то концепт C-X75 2010 года мог бы стать одним из самых влиятельных британских суперкаров. Автомобиль был разработан в честь истории марки в сегментах автоспорта и суперкаров, включая XJ13 и XJ220. Среднемоторный автомобиль должен был стать подключаемым гибридом, чтобы конкурировать с McLaren P1, LaFerrari и Porsche 918.

Одного только прототипа было достаточно, чтобы вызвать восторг у всех, кто его видел. Jaguar CX-75 даже снялся в фильме о Джеймсе Бонде «Спектр» в 2015 году. Первый концепт 2010 года получил четыре электромотора — по одному на каждое колесо. Версия 2012 года должен был оснащаться 1,6-литровым четырёхцилиндровым двигателем с турбонаддувом, который в сочетании с двумя электромоторами выдавал 900 лошадиных сил. Однако проект C-X75 был остановлен в 2012 году из-за финансовых проблем.

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Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo

Автомобиль, который до сих пор можно считать образом будущего, был представлен в 2013 году. Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo воплощает в себе технологический прогресс в каждом своём аспекте. Назначение концепта суперкара невероятно уникально: сначала он был разработан для видеоигры Gran Turismo 6. В связи с этим автомобиль никогда не предназначался для серийного производства.

Концепт оснастили силовым агрегатом, позаимствовав 5,5-литровый V8 с двойным турбонаддувом от AMG E63 S того времени. Этот двигатель выдавал 577 л.с. Несмотря на вдохновение от SLS, внешне AMG Vision Gran Turismo отражает некоторые из концепций суперкаров прошлого.

Vision GT Pro оснащён светодиодной решёткой радиатора с различными схемами освещения. Он был построен с продуманной, лёгкой конструкцией и весил 1384 кг. Интерьер концепта выполнен в минималистичном стиле. Кожаный руль сделан в стиле F1.