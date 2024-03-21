Немецкие автомобили с пробегом в среднем обходятся в 1,3 млн рублей

Специалисты "СберАвто", сервиса для покупки и продажи авто, проанализировали сделки по покупке автомобилей с пробегом на собственной платформе за 2023-2024 гг. и рассказали "Российской газете" про самые востребованные российскими покупателями предложения марок родом из Германии.

Сделки по покупке авто немецких производителей составляют 22% от всех онлайн-продаж в сегменте подержанных автомобилей. Средний чек на одну покупку в исследуемой категории достигает 1,3 млн рублей. Самой популярной маркой является Volkswagen - на него приходится 30% от всех продаж немецких авто с пробегом.

Чаще всего автолюбители останавливают выбор на моделях Polo, Tiguan и Passat, медианный чек на покупку подержанного Volkswagen составляет 1 млн рублей. На втором месте с долей в 23% - BMW (в частности, 3-Series, 5-Series и X5), автомобили которой покупают в среднем за 1,75 млн рублей. Тройку марок-лидеров замыкает Mercedes-Benz (17%), у которой самыми востребованными моделями являются E-Klasse, C-Klasse, GLA-Klasse, а медианный чек составляет 1,8 млн рублей. Среди всех немецких авто с пробегом без разделения на марки самыми популярными моделями являются Volkswagen Polo, Opel Astra, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Passat и BMW 3-Series.

Наибольшее количество сделок по покупке немецких авто с пробегом совершается в Москве (23% от общего объема продаж в категории), медианная стоимость покупки составляет 1,75 млн рублей. Самая популярная марка из Германии в столице - BMW, а если оценивать модели отдельно, то чаще всего москвичи приобретают Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и BMW X5. Довольно часто немецкие авто с пробегом покупают и в Санкт-Петербурге.

Самой востребованной маркой является Volkswagen, однако топ популярных моделей возглавляет Opel Astra (за ней следуют Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan). Медианная стоимость авто составляет 1,25 млн рублей. На третьем месте в списке субъектов федерации, в которых чаще всего приобретают немецкие авто с пробегом - Краснодарский край с медианным чеком в 1,2 млн рублей.

Наиболее популярные модели в регионе - Opel Astra, Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan, а самая востребованная марка - Volkswagen. Замыкают пятерку Московская область (1,4 млн рублей; марка - Volkswagen, модели - Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan, BMW 5-Series) и Республика Татарстан (1,2 млн рублей, марка - Volkswagen, модели - Opel Astra, Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan).