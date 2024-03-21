Эксперт рассказал, как выбрать Mitsubishi Outlander XL по цене новой "Нивы"

Эксперт "За рулём" считает подержанный Mitsubishi Outlander XL хорошей альтернативой новой Lada Niva при сопоставимой стоимости.

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Outlander XL за 1 млн рублей - автомобили 2007-2008 годов выпуска, которые продавались в России с моторами 2.0, 2.4 и 3.0 литра. У двигателей 2.0 и 2.4 литра к 220-250 тысячам км пробега может возникнуть повышенный угар масла, который в большинстве случаев устраняется путём замены поршневых колец. Понять неисправность можно банально по сизому дыму из выхлопной трубы.

Чуть раньше - к 200 тысячам км - у данных двигателей начинает течь прокладка клапанной крышки, предупреждает эксперт, а у трёхлитрового V6 и вовсе трескаются сами крышки.

С младшими двигателями в паре работает вариатор, который может потребовать сервиса к 150 тысячам км, но всё зависит от того, как часто прошлые владельцы меняли необходимые жидкости, к "автомату", который был на версиях с "шестёркой" претензией нет.

После 200 тысяч км обычно требуют замены изношенные сальники редукторов и крестовины карданного вала. При тест-драйве автомобиля необходимо обратить внимание на стуки из-под днища, осмотреть узлы на предмет течей, и, если таковые имеются, можно смело требовать скидку, считает эксперт, аргументируя это немалыми суммами, требуемыми на устранение неисправностей.

Слабое место Outlander XL - шлейф руля, поэтому необходимо тщательно проверить работу каждого положения подрулевых переключателей.

Возраст вседорожника обязывает обратить внимание на коррозию, которая чаще всего ведёт себя активнее на порогах и арках.

Ранее "РГ" публиковала список кроссоверов и внедорожников - альтернативу по цене "Нивы".