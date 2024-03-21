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"За рулем" рассказал, как выбрать Mitsubishi Outlander XL по цене новой "Нивы"

Эксперт "За рулём" считает подержанный Mitsubishi Outlander XL хорошей альтернативой новой Lada Niva при сопоставимой стоимости.

Эксперт рассказал, как выбрать Mitsubishi Outlander XL по цене новой "Нивы"
© Российская Газета

Outlander XL за 1 млн рублей - автомобили 2007-2008 годов выпуска, которые продавались в России с моторами 2.0, 2.4 и 3.0 литра. У двигателей 2.0 и 2.4 литра к 220-250 тысячам км пробега может возникнуть повышенный угар масла, который в большинстве случаев устраняется путём замены поршневых колец. Понять неисправность можно банально по сизому дыму из выхлопной трубы.

Чуть раньше - к 200 тысячам км - у данных двигателей начинает течь прокладка клапанной крышки, предупреждает эксперт, а у трёхлитрового V6 и вовсе трескаются сами крышки.

С младшими двигателями в паре работает вариатор, который может потребовать сервиса к 150 тысячам км, но всё зависит от того, как часто прошлые владельцы меняли необходимые жидкости, к "автомату", который был на версиях с "шестёркой" претензией нет.

После 200 тысяч км обычно требуют замены изношенные сальники редукторов и крестовины карданного вала. При тест-драйве автомобиля необходимо обратить внимание на стуки из-под днища, осмотреть узлы на предмет течей, и, если таковые имеются, можно смело требовать скидку, считает эксперт, аргументируя это немалыми суммами, требуемыми на устранение неисправностей.

Слабое место Outlander XL - шлейф руля, поэтому необходимо тщательно проверить работу каждого положения подрулевых переключателей.

Возраст вседорожника обязывает обратить внимание на коррозию, которая чаще всего ведёт себя активнее на порогах и арках.

Ранее "РГ" публиковала список кроссоверов и внедорожников - альтернативу по цене "Нивы".

Автоэксперт
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