Названы самые надежные 4-цилиндровые турбомоторы

Автопортал HotCars опубликовал рейтинг самых надежных турбомоторов с четырьмя цилиндрами. Многие из них выпущены десять и более лет назад и уже сняты с производства.

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На первое место попал двухлитровый мотор Toyota 3S-GTE мощностью от 182 до 256 лошадиных сил. Его производили с 1986 по 2007 год и ставили на многие модели, например, Toyota MR2 Turbo, Toyota Celica GT-Four, Caldina GT-T и Caldina GT-Four.

"Серебро" взял полуторалитровый силовой агрегат Honda L15B7 (174-205 лошадиных сил), который производят с 2016 года по настоящее время. Им оснащены Honda Civic, Honda CR-V, Honda Accord.

На третьем месте - двухлитровый B202 от Saab (160-185 лошадиных сил). Его выпускали с 1984 по 1993 год и ставили на Saab 900 T16 Aero и Saab 9000 Turbo.

Рейтинг самых надежных четырехцилиндровых турбомоторов:

Toyota 3S-GTE, 2,0 литра, 1986-2007 годы;

Honda L15B7, 1,5 литра, 2016 год - настоящее время;

Saab B202, 2,0 литра, 1984-1993 годы;

Toyota T24A-FTS, 2,4 литра, 2021 год - настоящее время;

BMW B48 2,0 литра, 2016 год - настоящее время;

Volkswagen EA888, 2,0 литра, 2008 год - настоящее время;

Honda K20C1, 2,0 литра, 2015 год - настоящее время;

General Motors L3B, 2,7 литра, 2019 год - настоящее время;

Mitsubishi 4G63T, 2,0 литра, 1987-2013 годы;

Ford EcoBoost, 2,3 литра, 2015 год - настоящее время.

При составлении рейтинга HotCars выбирали из моторов мощностью не менее 150 лошадиных сил, с проверенной надежностью. Использовались данные производителей, а также всевозможные веб-ресурсы, включая отзывы владельцев, размещенные в интернете.