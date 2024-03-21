Россияне изменили представление о дорогих машинах

Покупатели не утратили интереса к дорогим моделям и оказались готовы платить дороже, чтобы обладать престижной техникой. В 2023 году спрос в сегменте увеличился почти на 100%.

О существенном росте сегмента премиальных машин в России сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства «Автостат».

По подсчётам специалистов, по итогам 2023 года спрос в данной нише увеличился на впечатляющие 99,5%. Для сравнения, в среднем рынок подрос на 69%. В прошлом году в стране удалось реализовать 105,9 тыс. премиальных автомобилей (10% от общего объёма).

Китайские модели в сегменте «премиум» частично заместили западную технику. По итогам 2023 года «китайцы» заняли 65% всех продаж в сегменте. С солидным отрывом лидирует марка Exeed, реализовавшая 42,1 тыс. машин. На второй строчке оказалась марка Tank с 13 тысячами проданных машин. Преуспели также бренды Lixiang, Voyah, Zeekr, Hongqi. Китайский премиум стоит дешевле привычных машин ушедших из России марок, что положительно влияет на продажи.

Способствует популяризации премиальных «китайцев» и сложность обслуживания техники покинувших страну компаний. Фактически у автовладельцев пропала возможность пользоваться множеством дополнительных функций.

Автоэксперты рассказали, когда в России снизятся цены на автомобили

Электрокары в премиальном сегменте также появились из Китая. Бренды Lixiang и Zeekr приобретаются россиянами по 10−13 млн рублей. В прошлом году эти машины разошлись тиражом в 4,6 тыс. и 3,7 тыс. штук соответственно. Сейчас волна интереса к этим машинам начала спадать.

Эксперты уверены в продолжении периода устойчивого спроса на премиальные машины в России. Доля этой техники по итогам года сохранится на уровне в 10% от всего объёма авторынка. Активное обновление модельного ряда лишь поспособствует развитию продаж.

Ранее, напомним, вскрылась мошенническая схема ввоза машин через Грузию. Таможня задержала машины на 200 млн рублей.