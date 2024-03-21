Тяжёлый пикап Toyota Hilux Heavy Duty: каким он мог бы быть

В модельной гамме японской компании есть несколько пикапов, при этом до сих пор не было ни одного в популярном на американском рынке форм-факторе Heavy Duty. Мы решили представить, как может выглядеть одна из самых популярных грузовых моделей Toyota в подобном виде.

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Среднеразмерный пикап Hilux является одной из самых старых моделей Toyota, его первое поколение встало на конвейер в 1968 году. Сегодня в производстве уже восьмая генерация Хайлакса, которая была представлена весной 2015 года. Кстати, эта модель официально продавалась и в России, и практически сразу она стала самым популярным пикапом на нашем рынке. С тех пор Hilux несколько раз обновлялся, наиболее заметный рестайлинг произошёл в 2020 году, а самый последний перед сменой поколений — в прошлом месяце.

Пикап выпускается в традиционных для среднеразмерных моделей вариантах — с одинарной и двойной кабиной. Для более тяжёлых пикапов, представленных на основном для подобного транспорта рынке, то есть американском, предусмотрена такая версия как Heavy Duty (большая грузоподъёмность). У них есть ряд внешних особенностей, которые мы и примерили герою этой статьи. Прежде всего, тяжёлые пикапы (их подборка в галерее в конце статьи) отличают существенно расширенные задние арки, способные разместить двускатные колёса.

Грузовая платформа, как правило, делается более длинной по сравнению с более лёгкими моделями. Эти изменения требуют также установки дополнительных габаритных огней перед колёсной аркой и после неё. Передние колёса также отличаются от более простых вариантов пикапа, равно как и зеркала, которые сделаны более крупными и установлены на более длинные ножки.

Стандартный Toyota Hilux имеет рамную конструкцию и оснащается несколькими 4-цилиндровыми моторами. Среди них — 2,7-литровый бензиновый «атмосферник» (166 л.с., 245 Нм), 2,4-литровый турбодизель (150 л.с., 400 Нм) и более мощная версия 2,8-литрового турбодизеля (224 л.с., 550 Нм) для версии GR Sport. Кроме того, есть мягкий гибрид с 2,8-литровым турбодизелем (204 л.с., 500 Нм) и 48-вольтовым стартер-генератором, ассистирующим ДВС при старте с места и интенсивных разгонах. Модель комплектуется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Напомним, недавно мы выясняли, стоит ли покупать Toyota Highlander третьего поколения с пробегом.