Изчаем среднемоторный суперкар Audi Scorpion, который так и не увидел свет

Фотографии машины опубликовал в социальных сетях музей Августа Хорьха в Цвиккау. По данным издания The Drive, модель должна была стать дорожной версией лемановского болида R18 e-tron. Причем суперкар собирались оснащать дизель-электрической силовой установкой. Несмотря на планы о серийном производстве, от «Скорпиона» остался только дизайн-макет.

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Audi Scorpion разрабатывали в качестве аналога Porsche GT1 Strassenversion и Mersedes-Benz CLK GTR. При этом марка планировала оснастить суперкар дизель-электрической силовой установкой общей мощностью около 700 лошадиных сил. Модель могла получить аэродинамические элементы кузова, которые использовали в спорткарах, участвовавших в чемпионате DTM.

© TheDrive

© TheDrive

© TheDrive

«Скорпион» должен был стать среднемоторным купе с крупными колесными арками, миниатюрным кокпитом, развитыми аэродинамическими элементами и массивным антикрылом. Десять лет назад инженеры планировали выпустить 333 флагманских суперкара. Однако проект так и не был реализован.

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