Назван топ-7 SUV, которые появятся в 2024 году

Китайские автомобили с каждым месяцем наращивают свое присутствие на российском рынке. 2024 год не стал исключением, ведь планируются поставки новых моделей.

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Haval H9 должен серьезно обновиться внешне. Ожидаются серьезные стилистические изменения в сторону ретро, при этом автомобиль останется полноприводным. Старт производства обновленного поколения ожидается в мае, а цена модели стартует приблизительно от 4 миллионов рублей.

Chery iCar 03 пока единственная модель, производимая в кузове внедорожника. Кузов компактный, а суммарная мощность двух силовых установок модели составляет 279 лошадиных сил. Ценовой диапазон от 1,6 до 2,3 миллиона рублей.

Tank 800, спустя три года после официальной презентации, должен поступить в массовое производство, а также запланированы поставки на российский рынок. Tank 800 получит в свое оснащение электрическую силовую установку мощностью 523 лошадиных силы.Известно, что модель будет представлена в двух версиях – спортивной и премиальной.

Yangwang U8 Off-Road, еще один потенциальный представитель сегмента SUV, который поступит в продажу до конца года. И хотя, в отличие от городской версии, внедорожник претерпел ряд доработок в сторону улучшения, стоимость будет эквивалентна модели Premium Edition и составит примерно 14 млн рублей. Yangwang U8 Off-Road будет оснащаться четырьмя электродвигателями общей мощностью 1197 лошадиных сил. Внедорожник будет разгоняться до 100 км/ч за 3,99 секунды. Размеры внушительные - 5325 х 2095 х 1940 мм.

Jetour Shanhai T2 выходит на рынок уже в марте. В основе подключаемой системы будет лежать 1,5-литровый турбомотор и электродвигатель, суммарная мощность которых составит 380 лошадиных сил. Стоимость будет стартовать от 1,8 миллиона рублей.

Changan Deepal G318 пока единственный квадратный кроссовер марки. Он получил внушительные габариты – 4915 х 1985 х 1885 мм.

Официальный дебют FangChengBao Leopard 8 запланирован на конец года. Длина кузова внедорожника будет составлять более пяти метров, также он будет оснащен интеллектуальной полноприводной системой. В основе конструкции Leopard 8 лежит система DMO.