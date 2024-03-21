Илья Свиридов рассказал, с какими сложностями "Клубный сервис" столкнулся при восстановлении пикапа Great Wall Poer, буквально уничтоженным колесом от КамАЗа.

Страховка оказалась бесполезной, так как ДТП произошло на территории, где она не действует. За запчастями, со слов блогера, перво-наперво обратились к официальным дилерам, которые ответили, что на авто, представленный, к слову, на российском рынке не первый год, в наличии нет ничего, кроме фильтров.

Восстановление оказалось под вопросом, так как нерентабельно: нет страховки, нет запчастей. Пикап, точнее, то, что от него осталось, было предложено продать. Перекупы предлагали около 800 тысяч рублей. Сейчас машина стоит от 3,25 до 3,55 млн рублей (РРЦ). Со слов ведущего, их экземпляр был куплен за 3,5 млн рублей.

В итоге было принято решение всё-таки восстановить пикап GWM Poer. Поиск запчастей занял более четырёх месяцев. География была широкой, например, передняя "маска" с фарами была найдена в Австралии, в связи с чем фары светят не так, как нужно (на зелёном континенте левостороннее движение). Датчик массового расхода воздуха приехал из Кирова.

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При этом так и не были найдены крышка на двигатель и брызговик (поставили от Toyota Hilux).

Изначально пикап был белый, но расходы на "малярку" оказались слишком большими из-за невозможности купить краску оригинального цвета и необходимости прибегнуть к услугам ручного подбора. В итоге было принято решение перекрасить GWM Poer в аналог "раптора".