За пять лет в России в разы сократилось количество некачественного топлива

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, доля фальсифицированного топлива на российском рынке за последние пять лет сократилась с 20 процентов до четырех. ТАСС со ссылкой на Мантурова сообщает, что количество фальсификата снизилось в том числе благодаря более жесткому контролю со стороны Росстандарта, который проводит проверки на АЗС.

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На сегодняшний день в России нет отдельных правил реализации топлива вне стационарных АЗС, при этом такой формат торговли «востребован на труднодоступных территориях», отметил глава Минпромторга. В ходе заседания госкомиссии по антиконтрафакту было выдвинуто предложение внести изменения в регулирование продаж бензина через передвижные и контейнерные АЗС. Для них могут выделить специальные места, где будет разрешена реализация топлива в таком формате.

Несколько лет назад, в 2019-м, Росстандарт называл самым фальсифицируемым топливом в России дизельное. На тот момент доля суррогата достигала 15 процентов. Чаще всего автомобилисты сталкивались с тем, что под видом дизтоплива им продавали печное или судовое маловязкое топливо, которое отличается повышенным содержание серы. Что касается бензина, то доля суррогата тут значительно меньше — в 2019 году она составила 3,5 процента.

В целом доля некачественного топлива на тот момент оценивалась в 8,8 процента от общего объема, что соответствует шести миллионам тонн. В 2020-м доля суррогата составляла 7,8 процента, а в 2021-м впервые опустилась ниже пяти процентов, до 4,9 процентов. В 2023-м этот показатель снизился до четырех процентов.