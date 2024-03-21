У новой Kia K4 руль в стиле советских авто и двери без ручек

Компания Kia опубликовала официальные фотографии нового K4 - преемника модели, известной в зависимости от рынка под именами Cerato и Forte. Мировая премьера состоится в конце месяца на автосалоне в Нью-Йорке.

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Дизайн автомобиля разработан в соответствии с концепцией "объединение противоположностей", на это работают каждый изгиб, каждая линия, отметили в компании.

Главными особенностями экстерьера новинки стали узкие "клыкастые" фары, вторящие им задние фонари, необычное решение задней стойки, а также отсутствие ручек на задних дверях, которые замаскировали в оконную раму. Отметим стильные держатели наружных боковых зеркал.

Стиль - это про новые Kia. Доказательство - салон. Да, руль здесь старомодный и отсылает к иномаркам эпохи до 90-х годов (ну а кого-то к Lada Samara или "Москвичам", когда они ещё были "Москвичами").

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В компании гордятся решением в интерьере:

"Подвергнута сама идея дизайна, ориентированного в первую очередь на водителя, - объясняют в Kia. - Вместо традиционного поворота дисплея мультимедиа в торону водителя мы применили смелый графический элемент для разделения этой области, создав чёткое различие между двумя пространствами - кабиной водителя, технической и машинной по своему характеру, и пассажирской кабиной, удобной и человечной".

Вероятно, под смелым графическим элементов следует понимать область, на которой отображаются параметры климат-системы. Обратим внимание, что от аналоговых органов управления в Kia не отказались.

Тем временем некогда популярные "бюджетники" Kia вернулись на российский рынок под брендом Solaris, "РГ" рассказывала о ценах на бывшие Rio и Rio X, а также о том, почему им пока ещё далеко до конкуренции с Lada Vesta.