Изучаем обновлённый Volkswagen Crafter

Коммерческое подразделение компании Volkswagen представило обновлённое семейство больших фургонов Crafter: почти все новшества связаны с бортовой электроникой.

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Актуальный Volkswagen Crafter дебютировал в 2016 году и является крепким середнячком старшего сегмента LCV европейского рынка. В прошлом году в этом сегменте было много новинок, так что обновление Крафтера даже несколько запоздало, и понравится оно не всем.

Снаружи Crafter вообще никак не изменился. Кардинальных изменений в гамме силовых установок на данный момент не заявлено, то есть обновлённый фургон будет предлагаться с 2,0-литровым мочевинным турбодизелем мощностью до 177 л.с. Привод — передний, задний либо полный, коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый «автомат», причём «автомат» скоро будет доступен и для заднеприводных версий (прежде они предлагались только на «механике»).

Нет в свежем пресс-релизе и анонса обновлённого электрического e-Crafter, а старый уже снят с производства, хотя у европейских дилеров ещё есть непроданный экземпляры. Старый Volkswagen e-Crafter был аутсайдером среди конкурентов из-за самого скромного запаса хода на одной зарядке — всего 115 км по циклу WLTP.

Обновки в салоне заметны сразу: это электронный щиток приборов вместо прежнего с «живыми» циферблатами и стрелками, а также торчащий планшет новой мультимедийной системы с 10,3-дюймовым либо 12,9-дюймовым экраном. В новую мультимедийную систему интегрированы голосовой ассистент и генеративный искусственный интеллект ChatGPT, который вряд ли вызовет интерес у простых работяг, развозящих продукты по супермаркетам.

Зато их точно расстроит тот факт, что новый мультимедийный экран поглотил блок микроклимата. Прежде у Крафтера был шикарный климатический пульт с крупными кнопками и тремя вращающимися рукоятками, а теперь его место заняли сползшие вниз дефлекторы системы вентиляции. Температуру отныне предлагается регулировать посредством сенсорных полосок на глянцевом уступчике в нижней части мультимедийного экрана. Громкость музыки тоже теперь регулируется аналогичным образом (прежде была классическая «крутилка»).

Ещё одно сомнительное нововведение: упразднение вращающейся рукоятки управления светом, которая раньше была общей для всех фольксвагеновских моделей и считалась эталонной по своим эргономическим качествам. Теперь вместо неё что? Правильно — сенсорные кнопки. Уже даже Euro NCAP объявил войну засилью сенсоров в салонах современных автомобилей, и даже руководство Volkswagen признаёт их недостатки, но отменить везде и сразу пока не может — слишком большая и неповоротливая компания.

Другие изменения — это обновлённый руль, обязательный для всех версий электромеханический ручник с клавишей управления справа от руля и селектор АКП, переехавший с центральной консоли на рулевую колонку, — на освободившемся уступчике появился «лишний» подстаканник.

Существенно расширен ассортимент доступных для Крафтера электронных ассистентов водителя, ведь прежде Crafter по этой части тоже был середнячком и не получал высших оценок от Euro NCAP. Теперь, возможно, Crafter получит более высокий рейтинг Euro NCAP — по крайней мере по части ПО и «железа» всё необходимое для этого у него теперь есть: в стандартное оснащение входят система автоматического аварийного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов, система удержания в полосе, система распознавания дорожных знаков, ограничитель скорости и акустическое оповещение об опасном сближении при движении задним ходом.

За доплату доступен адаптивный круиз-контроль.

На европейском рынке обновлённый Volkswagen Crafter во всех прежних кузовных модификация (включая шасси с кабиной) появится в апреле, примерно тогда же на рынок выйдет его клон — обновлённый MAN TGE.