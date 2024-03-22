В России появилась нейросеть, которая определяет состояние автомобиля по фотографиям

Ее запустил Auto.ru: услуга позволяет точнее определять стоимость машины, выставленной на продажу. Нейросеть сканирует изображение в карточке объявления, отбирая необходимые ракурсы. Далее ML-алгоритм реагирует на дефекты кузова и салона: царапины, потертости, сколы и следы некачественного ремонта или коррозии. На этапе обучения нейросеть обработала данные о более чем 100 тысячах автомобилей, осмотренных и оцененных дилерами. В ходе опроса выяснилось, что две трети из них согласны с оценкой «робота».

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По результатам оценки нейросети определяется категория состояния автомобиля от отличной до плохой — эти данные учитываются при формировании справедливой цены. «Внедрение алгоритма позволило повысить точность оценки стоимости конкретной машины, что особенно важно для тех, которые находятся в плохом состоянии, поскольку их стоимость по сравнению с аналогичной моделью в отличном состоянии может отличаться на 15 процентов и более», — пояснили в Auto.ru.

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Пользователи классифайда видят оценку справедливой цены подержанного автомобиля в каждом объявлении, в котором есть подходящие для анализа фотографии. Из проверки исключены только предложения битых машин, которые составляют незначительный процент от общего числа.

Нейросеть окажется полезной и бизнес-закупщикам: они смогут видеть оценку состояния в разделе закупки внутри личного кабинета дилера, а также в карточке конкретной машин, так выкуп качественных автомобилей станет проще и быстрее. Сейчас оценка состояния по фото доступна только для предложений, размещенных на странице сервиса.