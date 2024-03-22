6 крутых маслкаров в кузове универсал, о существовании которых вы не подозревали

Когда речь заходит об универсалах, в последнюю очередь на ум приходит экстремальная производительность. Обычно универсалы ассоциируются с семьями, дачниками, путешественниками, может, даже строителями. Но меньше всего от кузова универсал ждут мощных двигателей. Подобные автомобили занимают нишу для тех, кто хочет получить лучшее из двух миров: скорость, адреналин и азарт, совмещённый с практичностью и приключениями. Автомобили из этой подборки стали результатом экспериментов американских автопроизводителей, пытавшихся сделать семейные поездки крутыми.

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Pontiac Tempest Super Duty

Изысканный редкий гоночный автомобиль появился в 1963 году и вскоре был снят с производства из-за запрета General Motor на участие в гонках. Всего было создано 6 универсалов. Аукцион Mecum продал один из них за поразительные 450 тыс. долларов. Варианты Tempest 1963 года были больше и тяжелее своих предшественников, но предлагали лучшую управляемость и варианты двигателей, поэтому очень жаль, что автомобиль так и не поступил в серийное производство. Tempest Super Duty в движение приводил двигатель V8 Super Duty 90º объёмом 6,9 л. Мощность составляла 405 л.с. при 5 600 об/мин.

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Intermeccanica Mustang

Вопреки распространённому мнению, компания Ford предприняла попытку создать универсал Mustang, хотя и очень недолговечную. Идея была предложена команде разработчиков в 1965 году, но практически сразу же получила отказ из-за возможных затрат на производство. Дальше стадии прототипа дело не пошло, и на сегодняшний день существует только один такой автомобиль, который с тех пор исчез из поля зрения общественности.

Теперь эта идея остаётся лишь несбыточной мечтой для тех, кто хотел бы обладать культовым автомобилем в виде универсала. Если бы не страсть энтузиастов Mustang, которые пытались воссоздать этот вариант Shelby, его существование было бы давно забыто.

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Ford Falcon Sprint

Живя в тени своего более популярного собрата, линейка автомобилей Falcon Sprint отошла на второй план, пока Ford концентрировался на продажах Mustang. Несмотря на это, Falcon Sprint обладал достойной мощностью в 200 л.с., что делало его достойным автомобилем в 1965 году. В начале 70-х продажи стремительно пошли на спад, а на сегодняшний день в мире насчитывается не более 3 тыс. экземпляров. Однако универсал Falcon Sprint по-прежнему заслуживает внимания со стороны поклонников маслкаров Ford.

В движение автомобиль приводился 4,7-литровым двигателем V8, который работал в паре с 4-ступенчатой механической или даже 3-ступенчатой автоматической КП.

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Chrysler 300C SRT8

Скромный дизайн даже не намекает о том, что внутри этого Chrysler 300C 2006 года спрятан настоящий маслкар. В движение автомобиль приводится 6,1-литровым двигателем Hemi-V8 мощностью 425 л.с., который обладает гораздо лучшими характеристиками, чем стандартный двигатель V6, обычно устанавливаемый на 300С. Комфортабельный и мощный универсал 300C часто упускают из виду, а ведь ему есть что предложить поклонникам практичности и скорости.

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Dodge Magnum SRT8

Dodge Magnum 2008 года очень похож на Chrysler 300C — и внешне, и по характеристикам. Под капотом находится тот же 6,1-литровый силовой агрегат Hemi-V8 мощностью 425 л.с. Различия между этими двумя автомобилями ограничиваются интерьером, причём Dodge Magnum имеет больше грузового пространства, чем его коллега из Chrysler. Несмотря на одинаковые двигатели, Magnum оказался быстрее: его максимальная скорость составляет 273 км/ч по сравнению с 249 км/ч, установленными для Chrysler. При всём этом оба автомобиля являются яркими примерами того, как современный маслкар-универсал может демонстрировать отличные характеристики и оставаться при этом практичным и удобным.

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На Cadillac CTS-V 2012 года установлен самый мощный двигатель в истории Cadillac — 6,2-литровый V8 с наддувом мощностью 556 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой трансмиссией TREMEC. Универсал ничем не отличается от других типов кузова. CTS первого поколения конкурировал с Mercedes-Benz E-Class и BMW 5 серии, в своё время он удивил мир дизайном и форматом. Экстремальный CTS-V произвёл ещё более сильное впечатление. Усилило его появление версии универсал.