Перечислены лучшие немецкие автомобили

Популярные и уважаемые бренды BMW, Mercedes-Benz, Audi и Porsche переступают за грань возможного и создают идеальные автомобили, которые метко попадают в целевую аудиторию. С актуальными немецкими автомобилями неразрывно связаны высокие цены, но ощущения, которые они дарят водителям, бесценны. Успех немецких автопроизводителей измеряется в миллионах поклонниках по всему миру. Однако некоторые модели из Германии остались почти незамеченными. В этой подборке собраны старые и новые немецкие машины, которые редко или даже никогда не попадали в заголовки СМИ, но они были ни чуть не хуже своих популярных конкурентов.

BMW 850i

BMW представила 8-ю Серию E31 на международном автосалоне во Франкфурте в 1989 году. Модель просуществовала до 1999 года, и за этот период было выпущено более 30 тыс. экземпляров. Под дебютной комплектацией этого автомобиля был спрятан первый в истории 5,0-литровый двигатель BMW V12 с маркировкой M70, который выдавал 296 л.с. Тот же двигатель использовался в концепте суперкара BMW Nazca M12 1991 года.

Будучи флагманской моделью, 8 Series мог похвастаться роскошным интерьером премиум-класса, соответствующим позиционированию на рынке гранд-туреров. От мягких и поддерживающих передних сидений с электрорегулировкой и подогревом до двухзонного автоматического климат-контроля и даже круиз-контроля — немногие конкуренты могли предложить то же самое в то время.

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Volkswagen Phaeton

Сейчас Volkswagen метит в сегмент премиальных автомобилей, но так было не всегда, поэтому появление роскошного седана в модельном ряду «народной» марки было удивительным. Phaeton стал поистине радикальным шагом для Volkswagen и конкурировал с Mercedes-Benz S-Class, Audi A8 и BMW 7 Серии. Phaeton делил платформу D1 с роскошными Bentley Continental GT и Bentley Flying Spur. Автомобиль в базовой комплектации оснащался 4,2-литровым двигателем V8, который выдавал 335 л.с. А топовая версия предлагалась с мощнейшим 6,0-литровым W12 на 420 л.с. Несмотря на свой вес в 5436 кг, топовая версия разгонялась до «сотни» всего за 5,7 секунды.

Phaeton 2004 года предлагал высокий уровень роскоши и изысканности. Помимо четырёхзонного климат-контроля и подогрева всех сидений, адаптивная система пневматической подвески обеспечивала постоянный контроль, гарантируя, что пассажиры автомобиля будут изолированы от любых неровностей дороги.

Phaeton был шедевром инженерной мысли, но при этом катастрофически провалился в продажах. Попытка VW отвоевать кусок рынка роскошных седанов потерпела грандиозное фиаско.

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Audi A7

Изящный и стильный Audi A7 впервые был представлен ещё в 2010 году, произведя настоящий фурор в сегменте автомобилей класса люкс. Последняя итерация 2024 года, пожалуй, самая лучшая на данный момент и очень хорошо оснащена. В стандартной комплектации A7 получил трёхзонный климат-контроль, панорамный люк, естественное освещение салона и информационно-развлекательную систему с двумя сенсорными экранами.

Новый A7 стал отличным вариантом для комфортной перевозки пассажиров на задних сиденьях в условиях роскоши. Обогрев задних сидений, климат-контроль и зарядные устройства делают поездку по-настоящему приятной. Беспроводная зарядка и аудиосистема Bang&Olufsen доступны в качестве опций.

Под капотом — 3,0-литровый двигатель V6 мощностью 335 л.с., который работает в паре с семиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

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BMW M6 F13

В 2013 году BMW выпустила потрясающее совершенно новое третье поколение M6. Вариант купе продавался под индексом F13, также были доступны кабриолет и более крупный четырёхдверный Gran Coupe. Автомобиль оснащался 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом. На момент запуска этот силовой агрегат был самым мощным серийным двигателем BMW за всю историю, его мощность составляла колоссальные 560 л.с.

M6 представляет собой высококачественную версию почти стандартного салона BMW того периода. Дизайн был далёк от радикального, но предлагал хороший уровень отделки, создавая ощущение роскоши. Этому способствовали кресла с подогревом, вентиляцией и электрорегулировкой в 18 направлениях, кожаная обивка премиум-класса с двойной строчкой и вставки из настоящего алюминия и углеродного волокна.

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Porsche Panamera Turbo S Sport Turismo

Несмотря на свой «универсальный» тип кузова, этот вариант так же быстр, как и другие версии Porsche Turbo S: разгон до сотни занимает всего 3 секунды. Максимальная скорость составляет невероятные 315 км/ч благодаря 620 л.с. 4,0-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом.

Лишь небольшой процент покупателей предпочитают универсал Panamera Sport Turismo 2023 года обычному Panamera. В салоне Panamera Sport Turismo создана атмосфера высочайшего класса: гладкая кожа в стандартной комплектации, комфортные сиденья с памятью и электрической регулировкой в ​​14 направлениях, проекционный дисплей, развлечения для пассажиров второго ряда, высококлассная система объёмного звучания Burmester 3D.