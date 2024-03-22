Автоэксперт рассказал, какие машины стали некачественными

Современные автомобили уступают в качестве сразу по нескольким критериям. Особенно это относится к самым новым и дорогим моделям, сообщил автоэксперт Егор Васильев.

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По его словам, выпускать машина, которой не нужен ремонт, производителям невыгодно. Работоспособность основных узлов, выпускаемых на заводах, существенно не изменилась, однако только в рамках гарантийного обслуживания. Это касается даже лидеров надежности, подчеркнул Васильев.

— Все, что происходит с авто после окончания гарантийного срока эксплуатации, должно приносить прибыль и дилеру, и автопроизводителю. А значит, должно ломаться, — пояснил эксперт.

Помимо этого, по словам Васильева, современные дорогостоящие и продвинутые авто оснащены множеством сложных электронных систем. Такие технологии не только усложняют машину, но и в целом ненадежны.

Другими словами, чем дороже автомобиль и чем больше в нем сложной техники, тем выше риск критических поломок. От них не застрахованы лишь самые бюджетные варианты машин в простых комплектациях и с минимальным набором функций, сообщает агентство «Прайм».

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