Rambler&Co: треть россиян готовы купить китайский автомобиль

Треть россиян (32%) готовы приобрести китайский автомобиль. Такие данные следуют из опроса СберСтрахования и медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить отношение россиян к китайскому автопрому. Около 20% респондентов заявили, что они хорошо знакомы с китайским автопромом, 44% отметили, что знают, но не разбираются детально, а 36% заявили, что практически не знакомы с китайскими автомобилями. Большинство респондентов (67%) рассказали, что могут назвать более 3 марок китайских машин. Также 11% опрошенных заявили, что уже имеют машину китайского бренда, а 55% отметили, что их знакомые владеют такой машиной. "Интерес к автомобилям китайского производства значительно вырос — сегодня каждый третий опрошенный готов остановить выбор на одной из таких марок при покупке машины. В 2023 году именно китайские авто оказались одними из самых страхуемых: в топ вошли Geely, Chery и EXEED", - рассказал директор розничного страхования СберСтрахования Дмитрий Пурсанов.