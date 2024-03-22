В ГИБДД объяснили, как не получить штраф за стоянку рядом с остановкой транспорта

По данным портала 110km.ru, автомобилисты могут остановиться рядом с остановками общественного транспорта на пять минут для посадки и высадки при условии, что они не создают помех для автобусов, трамваем или троллейбусов. В остальных случаях останавливаться на легковых автомобилях разрешено на расстоянии 15 метров от остановок.

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Расстояние в 15 метров отсчитывается в обе стороны от желтой зигзагообразной разметки, от знаков остановки общественного транспорта или от выделенного под остановку кармана. В случае с пешеходными переходами автомобилистам можно останавливаться на расстоянии не ближе пяти метров. При этом водители должны быть уверены, что от машины до сплошной разделительной линии разметки есть не менее трех метров.

За нарушение вышеперечисленных правил водителям грозит штраф, а также эвакуация транспортного средства. В Москве санкция составит три тысячи рублей. При этом гражданам придется потратить дополнительные деньги и силы на возврат автомобилей со штрафстоянок. В связи с этим ГИБДД призывает водителей быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.

Накануне глава ГИБДД запретил штрафовать автомобили без регистрационных знаков. При этом эксперты считают, что данным правом воспользуются недобросовестные водители.