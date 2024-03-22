Названы самые надежные автомобили Audi с пробегом

Автомобили Audi высоко ценят за комфорт, качество и динамику, но вот когда дело касается надежности, то все не так однозначно. Однако и среди них есть те, которые почти никогда не ломаются. Что это за машины, рассказали эксперты авторитетного автомобильного портала HotCars.

Возглавил рейтинг самых надежных подержанных автомобилей Audi седан Audi A6 2010 года в кузове 4F, качество и надежность которого оценили в 89 баллов из 100 возможных. Сегодня его можно купить менее чем за 5000 долларов (463,4 тыс. рублей по курсу), а затраты на его техническое обслуживание составляют в среднем 828 долларов (около 76,7 тыс. рублей) в год.

Второе место по надежности занимает Audi A4 (B8) 2013 года с рейтингом J.D. Power на уровне 87 баллов и средними годовыми затратами на обслуживание, по оценкам RepairPal, в размере 828 долларов (76,7 тыс. рублей) в год.

Замкнула «тройку» лидеров выпущенная в 2015 году Audi A5. Надежность этой модели оценивается в 87 баллов, а на техническое обслуживание ее владельцы тратят в среднем 827 долларов (76,7 тыс. рублей) в год.

Самые надежные автомобили Audi с пробегом: