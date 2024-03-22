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Названы самые надежные автомобили Audi с пробегом. Список из 12 моделей

Автомобили Audi высоко ценят за комфорт, качество и динамику, но вот когда дело касается надежности, то все не так однозначно. Однако и среди них есть те, которые почти никогда не ломаются. Что это за машины, рассказали эксперты авторитетного автомобильного портала HotCars.

Названы самые надежные автомобили Audi с пробегом
© Автоновости дня

Возглавил рейтинг самых надежных подержанных автомобилей Audi седан Audi A6 2010 года в кузове 4F, качество и надежность которого оценили в 89 баллов из 100 возможных. Сегодня его можно купить менее чем за 5000 долларов (463,4 тыс. рублей по курсу), а затраты на его техническое обслуживание составляют в среднем 828 долларов (около 76,7 тыс. рублей) в год.

Второе место по надежности занимает Audi A4 (B8) 2013 года с рейтингом J.D. Power на уровне 87 баллов и средними годовыми затратами на обслуживание, по оценкам RepairPal, в размере 828 долларов (76,7 тыс. рублей) в год.

Замкнула «тройку» лидеров выпущенная в 2015 году Audi A5. Надежность этой модели оценивается в 87 баллов, а на техническое обслуживание ее владельцы тратят в среднем 827 долларов (76,7 тыс. рублей) в год.

Самые надежные автомобили Audi с пробегом:

  • Audi A6 (4F) 2010 года — рейтинг надежности 89/100;
  • Audi A4 (B8) 2013 года — рейтинг надежности 87/100;
  • Audi A5 2015 года — рейтинг надежности 87/100;
  • Audi A7 2016 года — рейтинг надежности 85/100;
  • Audi Q3 2015 года — рейтинг надежности 85/100;
  • Audi A7 2014 года — рейтинг надежности 85/100;
  • Audi A4 (B9) 2018 года — рейтинг надежности 85/100;
  • Audi A3 (Y8) 2023 года — рейтинг надежности 84/100;
  • Audi A6 (4G) 2016 года — рейтинг надежности 83/100;
  • Audi A3 (8B) 2016 года — рейтинг надежности 83/100;
  • Audi Q5 (80A) 2017 года — рейтинг надежности 82/100;
  • Audi Q5 (8R) 2010 года — рейтинг надежности 81/100.
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