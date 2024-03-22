Solaris HS на "механике": названа цена самой доступной версии седана

Стоки дилеров продолжают пополнятся автомобиля бренда Solaris, под которым в России выпускаются и продаются модели Hyundai и Kia. У одного из дилеров обнаружилась версия седана Solaris HS (бывший Hyundai Solaris) с механической коробкой передач. Это самый доступный вариант модели.

Solaris HS оснащён 123-сильным атмосферником и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Модель представлена в комплектации Comfort и оснащена дополнительными пакетами Winter и Light. Цена с учётом дисконта за кредит и трейд-ин (суммарно 500 тысяч рублей) - 1 610 000 рублей. Отметим, что прайс от дилера к дилеру может разниться, так как автопроизводитель - "Автомобильный завод АГР" - не установил рекомендованные розничные цены на свои авто, предоставив дистрибьюторам право самостоятельно устанавливать прайс.

Пакет Light предполагает наличие LED-фар проекционного типа со статичной подсветкой поворотов и светодиодных дневных ходовых огней. Пакет Winter подразумевает оснащение расширенным комплектом "зимних" опций, таких как подогрев форсунок, лобового стекла, наружных зеркал, руля и передних сидений.

Также в стандартную комплектацию входят: датчик света, кондиционер, передние и задние электростеклоподъёмники, руль и рычаг трансмиссии, отделанные кожей, мультимедиа с 8-дюймовым экраном, четыре аудиодинамика, панель приборов с цветным экраном диагональю 4.2 дюйма, мультируль, дополнительные воздуховоды для второго ряда, рулевая колонка с регулировкой по вылету и высоте, сиденье водителя с электрической регулировкой поясничной поддержкой и механической настройкой высоты, 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15.

Цена на Lada Vesta в аналогичной комплектации Life"24 с мотором 1.6 мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой МКПП - 1 602 900 рублей, эта же версия, но с новым силовым агрегатом 1.8 Evo и вариатором обойдётся в 1 677 900 рублей.

Ранее "РГ" проанализировала комплектации Solaris KRS (Kia Rio) и объяснила, почему иномарке, вернувшейся на рынок стараниями компании "АГР", пока не стать конкурентом отечественной "Весте".