Дилеры рассказали, когда автомобили в России перестанут дешеветь

Как сообщали «Автоновости дня», за первую половину марта в России подешевели автомобили восьми марок, почти все из которых стали доступнее за счет скидок. Когда машины перестанут дешеветь, рассказали опрошенные «РГ» участники рынка.

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Как считает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, специальные условия покупки распространяются только на автомобили 2023 года выпуска. За счет них, по его словам, дилеры намерены освободить свои склады, чтобы впоследствии заполнить их «свежими» машинами 2024 года производства.

«Затоваривание рынка стало стимулом к снижению прайсов, однако данный тренд будет длиться недолго. После ликвидации складских запасов стоимость новых автомобилей вернется к доакционному уровню. В среднем в текущем году цены могут вырасти еще на 20-30% в зависимости от сегмента, бренда и модификации», — рассказал Евгений Житнухин.

По словам директора по коммуникациям ГК «АвтоСпецЦентр» Анны Уткиной, на данный момент на складах дилеров китайских брендов осталось менее 100 тыс. автомобилей 2023 года выпуска, поэтому уже скоро цены стабилизируются.

Она также напомнила, что уже в начале апреля изменятся правила ввоза автомобилей из стран ЕАЭС, в результате чего они подорожают как на первичном, так и на вторичном рынке.

«Пик снижения цен будет в период с конца марта до середины апреля, а затем стоимость автомобилей начнет расти на 2-3% за квартал, что сопоставимо с ожидаемым уровнем инфляции", — пояснила Анна Уткина.

О сокращении складов дилеров рассказал и замгендиректора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев. По его словам, январские дилерские стоки к марту сократились на 50%.

«У нас скидки сейчас есть на все модельные группы. Мы держим уровень дисконта, соответствующий текущим условиям на рынке. Максимальная скидка может достигать 25%. Она формируется при покупке нового автомобиля в кредит или лизинг, с выкупом машины клиента», — рассказал Ренат Тюктеев.

Такие скидки, добавил он, сохранятся вплоть до конца марта. Затем их уровень начнет снижаться, поскольку причин и предпосылок продолжать дисконтировать товар в отрасли уже не останется.