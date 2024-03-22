Каждый третий россиянин готов пересесть на китайский автомобиль

Опрос проводили аналитики СберСтрахования и медиахолдинга Rambler&Co. В исследовании приняли участие 80 тысяч интернет пользователей, и почти каждый третий из них заявил, что готов купить модель китайской марки. Также выяснилось, что россияне неплохо разбираются в китайских машинах: большинство из них смогли назвать как минимум три бренда из КНР.

О готовности пересесть на китайский автомобиль заявили 32 процента участников опроса. 20 процентов отметили, что хорошо знакомы с присутствующими на российском рынке китайскими марками и их модельным рядом. Еще 44 процента рассказали, что хоть и знают о китайских машинах, но не разбираются детально, и только 36 процентов ничего не знают о китайском автопроме. У каждого десятого опрошенного есть китайский автомобиль, а у 55 процентов имеются знакомые, которые ездят на таких машинах.

Один из блоков исследования был посвящен плюсам и минусам китайских автомобилей. Их главным преимуществом респонденты считают разнообразие модельного ряда (об этом заявили 30 процентов) и удачное соотношение цены и качества (28 процентов). Кроме того, некоторые отметили, что модели китайских марок неплохо оснащены (16 процентов) и похвалили их дизайн и комфорт (14 процентов).

Россияне пересаживаются с немецкого "премиума" на китайский

Минусы были перечислены следующие: высокая стоимость (26 процентов) и качество отдельных деталей, например подвески или мотора (24 процента). Еще 14 процентов опрошенных россиян усомнились в доступности запчастей для китайских машин.