Экзотический 20-летний Smart ForTwo продают по цене новой BMW 5 серии

Необычная модель представляет собой ультракомпактный спидстер, лишенный крыши, дверей и лобового стекла. Автомобиль, который построен на базе Smart City Cabrio, пошел в серию тиражом всего две тысячи экземпляров. Стоимость необычного компакт-кара у американского дилера Vantage Auto сопоставима с ценой новой BMW 5 серии в базовой комплектации — 58 500 долларов, или 5,4 миллиона рублей.

© Motor.ru

Smart Crossblade построен на базе серийного родстера Fortwo. Необычный спидстер отличается почти полным отсутствие лобового стекла и крыши, место которых заняли небольшой козырек и каркас безопасности. Кроме того, в автомобиле отсутствуют двери. В подобной комплектации машину можно эксплуатировать исключительно в теплую сухую погоду.

© Vantage Auto

© Vantage Auto

© Vantage Auto

© Vantage Auto

© Vantage Auto

© Vantage Auto

© Vantage Auto

© Vantage Auto

В движение Crossblade приводит мотор объемом 600 кубических сантиметров, отдачу которого инженеры Brabus довели до 70 лошадиных сил. До «сотни» экзотический автомобиль разгоняется за 17 секунд.

С момента производства данный Smart Crossblade проехал 14 500 километров. Несмотря на небольшой пробег, компакт-кар требует вложений. Лакокрасочное покрытие начало отслаиваться, а на днище проступила ржавчина. При этом редкость автомобиля позволила дилеру выставить его на продажу по цене новой BMW 5 серии.

В мае прошлого года на продажу выставили Smart Fortwo, стилизованный под Lamborghini Gallardo. За необычный микрокар просили около 1,2 миллиона рублей.