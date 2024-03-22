Оттоманка, массаж по кругу и тишина: тест-драйв BAIC X75

Осенью прошлого года завод «Автотор» развернул сборку среднеразмерного кроссовера BAIC X7. Модель дебютировала в Китае в 2020 году, но в Калининграде на конвейер встала совсем свежая на тот момент модернизированная версия X7 образца весны 2023-го. И вот на подходе похожий по габаритам и непохожий внешне BAIC с индексом X75. Что за птица?

© Колеса.ру

В изобилии китайской техники, наводнившей рынок в последние пару лет, нетрудно и заблудиться. Мало того, что новые марки выстреливают, как опята по весне, периодичность рестайлингов и смены поколений опровергает все разговоры грандов автоиндустрии о невозможности что-то менять чаще раза в пару-тройку лет, так еще и маркетинговые игры мы наблюдаем во всей красе. Вот и в случае с BAIC сейчас мы получаем две модели, которые будут первое время продаваться параллельно: прошлогодний X7 и с иголочки новый X75.

На самом деле тут все просто: по факту X75 представляет собой очередной рестайлинг «икс седьмого» плюс кое-какие технические апгрейды, а новый индекс – чисто российская придумка. Он призван привести к единому знаменателю обозначения в модельной линейке BAIC. Так что одновременное присутствие обеих моделей в прайс-листах – обычная история с распродажей складских запасов менее свежей машины и замещением ее новинкой.

Что нового?

Визуально BAIC X75 от X7 отличает разный дизайн: спереди новинка сверкает новым бампером со «стразами» в модном теперь ключе, перекроенными задним бампером и пятой дверью. Радикально отличаются форма головной оптики и задних фонарей. Тут, кстати, интересное дизайнерское решение – фактически «отзеркалить» форму фар и фонарей, и этот эффект еще больше усиливает соединяющие их светодиодные полосы.

Только на корме в ночи светится еще и логотип Beijing.

Под всем этим мерцанием и блеском скрывается стандартная для многих китайских кроссоверов наших дней формула: исключительно передний привод, робот мокрого типа плюс малолитражный турбомотор. Все почти как на Х7, только на нем стоит двигатель серии A156T1H, тогда как на Х75 – A156T2H. По сути, это тот же мотор с алюминиевыми блоком и головкой, двумя фазовращателями (DVVT), непосредственным впрыском давлением 350 бар, работающий по циклам Отто/Миллера, с разницей лишь в конструкции турбины – у нового двигателя она с изменяемой геометрией (VGT). Именно этим и обусловлены различия в тягово-мощностных характеристиках: на Х75 агрегат выдает 300 Нм против 270 при схожих оборотах. Интересно, что при всей прогрессивности конструкции, высоком КПД и соответствии нормам токсичности Евро-6 производитель допускает лить в бак АИ-92.

С учетом широкой полки момента и оперативной раскрутки турбины без намека на турбояму мотор ожидаемо шустро выходит на оптимальные режимы. И тут в игру вступает семиступенчатый преселектив мокрого типа с двумя сцеплениями производства Shanghai Auto Transmission и серии DCT380. Как это частенько практикуют китайские инженеры, коробка не настроена на стремительный отклик и резкие переключения в стиле DSG от Volkswagen и уж тем более – PDK от Porsche. Сделано это явно с целью поберечь узел от ударных нагрузок и увеличить ресурс. Как результат имеем сглаженные и почти незаметные смены передач, но о рекордных темпах смыкания сцеплений речь не идет.

Справедливости ради, тандем мотора и коробки никаких сюрпризов вроде рывков или зависаний не подкидывает. Все, к чему нужно быть готовым – отсутствие «спорта» в характере даже в спортивном режиме, ну и быстрые обгоны на трассе стоит просчитывать. Фактически же X75 вовсе не тихоход и разменивает сотню за 8,6 с, просто все происходит без напускного драматизма. Оборотная сторона медали – достойная экономичность. При декларированном расходе в 8,2 л бензина на 100 км мне удалось уместиться в смешанном горно-шоссейном цикле в 9-10 литров.

Сэкономить топливо можно и при езде на адаптивном круиз-контроле – его на Х7 не ставят. Настроена система неплохо – не теряет «цель» даже в довольно крутых поворотах, держит адекватную дистанцию и сама приводит в движение «семьдесят пятый» после короткой полной остановки. Помимо круиза (IACC) в богатых версиях идут ассистенты автоматического торможения и парковки (подкрепленный функцией панорамного обзора), а также система удержания в полосе. К ней вопросов тоже минимум – при наличии разметки электроника уверенно держит машину по центру ряда и самостоятельно заводит кроссовер в умеренно крутые повороты.

Кстати, о крутых виражах: не чувствуются спортивные нотки и в настройках шасси – «семьдесят пятый» демонстрирует легкую недостаточную поворачиваемость и спокойную реакцию на коррекцию траектории умеренно информативным рулем. Подвеска комфортна на мелких неровностях, но все же недостаточно энергоемкая. С одной стороны, это сводит к минимуму крены, с другой – можно получить пробой на ходе сжатия, если как следует прохватить по грунтовке. А сделать это так и подмывает, учитывая очень неплохую звукоизоляцию колесных арок от пескоструя и 200-миллиметровый дорожный просвет, усыпляющие бдительность.

Для дома, для семьи

BAIC X75 – переросток в стане среднеразмерных кроссоверов. И тут важно отметить даже не столько длину (4745 мм), сколько колесную базу, растянувшуюся на 2800 мм. Акцент явно смещен не на багажник – он как раз умеренного объема в 410 л, а на простор для водителя и четырех пассажиров. На втором ряду вагон места и по ногам, и над головой, пол ровный, спинки сидений регулируются по углу наклона – в дальнюю поездку мчать самое оно, только багаж брать без перебора.

В топовой комплектации в задний подлокотник интегрирован пульт управления мультимедиа и функционалом кресел. А он для класса уникальный – подразумевает не только подогрев и вентиляцию, но и восьмиточечный массаж по трем программам не только для водителя и переднего пассажира, но и для путешественников второго ряда. Да и правое переднее кресло-оттоманка встречается, прямо скажем, нечасто. И уж точно такое не предлагает никто из конкурентов в лице Chery Tiggo 8, Changan CS75 или Haval F7.

К водительскому месту возникает лишь одна эргономическая придирка – узковатая подушка сиденья, причем на нее сетовали на тест-драйве водители самых разных комплекций. Опять же в этом нет ничего критичного, поскольку даже через несколько часов езды дискомфорта усталости не чувствуешь.

На передней панели триумвират дисплеев: цифровая приборка на семь дюймов, 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа и перекочевавший с Х7 без изменений дисплей управления климатом. Графика неплоха, быстродействие хорошее, интерфейс русифицирован, но, как это тоже бывает в 90% случаев, небезгрешен в части перевода – эту шероховатость можно списать на пилотную партию (на машине две таблички с VIN-номерами – китайским и российским), недочеты обещают убрать в ходе планового техобслуживания, залив новый софт. Ах, да, и еще одна особенность – громкость аудиосистемы регулируется только на руле или с заднего подлокотника, поэтому переднему пассажиру придется просить сделать любимую песню погромче кого-то из попутчиков.

Локализация

Выпуском BAIC X75 занято входящее в состав Автотора ООО «Баик» – и это не простое копирование имени бренда, а аббревиатура, расшифровывающаяся как «Балтийская автоиндустриальная компания». Начало оптимистичное, но пока лингвистикой все разговоры о локализации и ограничиваются.

Ходовые испытания машины проводили в Китае.

И хотя в общей сложности прототипы накатали более 40 000 часов тестов по региону Хайлар на севере КНР с зимними температурами ниже -40⁰С и пустынной гористой местности Турфан на востоке с летней жарой выше +50 ⁰С, неплохо было бы прогнать Х75 и через наши грязи и соли. Из российской специфики – только аккумулятор повышенной емкости, увеличенный литраж бачка стеклоомывателя, а также дополнительная обработка антигравием днища и арок и пакет зимних опций, включающий обогрев передних и задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Приятно, что все это дополнено дистанционным запуском двигателя с брелока.

Собирают BAIC в Калининграде по схеме SKD 4 – к нам приезжает голый кузов в металле, затем следует крупноузловая сборка. Все логично: компания пришла в Россию меньше года назад и пока пристреливается к нашему рынку – успела продать с конца лета всего три тысячи автомобилей. Но мы со своей колокольни не всегда сразу можем понять, какой из новых брендов реально имеет потенциал и ресурсы для экспансии.

В Китае BAIC входит в десятку крупнейших автопроизводителей, а по части истории может дать фору большинству. Компания была основана 66 лет назад, в разное время сотрудничала и с СССР, выпуская лицензионный ГАЗ 21, и с США, от которых пошла вся «джиповская» история. В наши дни BAIC сотрудничает с Mercedes, причем в этом «браке» рождаются весьма интересные модели. Так что, если карта ляжет, BAIC еще раскроет в России потенциал. А пока у нас, потребителей, как минимум с обслуживанием проблем быть не должно.

Пару недель назад BAIC анонсировал цены на семьдесят пятый, озвучив заманчивую по нынешним временам планку в «чуть менее 3 миллионов рублей за начальную версию», и это даже дешевле дореформенного Х7. Окончательный прайс на четыре комплектации Х75 озвучат к старту продаж буквально сегодня-завтра, но, очевидно, уходящую модель будут отдавать с хорошим дисконтом, ведь уже несколько недель как на Х7 можно выторговать двести тысяч скидки при покупке в трейд-ин от официальной цены в 3 100 000 на единственную комплектацию, и это явно не предел.

Так что – либо экономия, либо обогревы сидений, массаж, вентиляция и оттоманка. Есть над чем подумать.

Технические характеристики BAIC X75

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина, мм 4745

Ширина, мм 1892

Высота, мм 1715

Колесная база, мм 2800

Передний свес, мм 963

Задний свес, мм 947

Колея передняя / задняя, мм 1602 / 1616

Дорожный просвет, мм 200

Снаряженная масса, кг 1700-1740

Полная масса, кг 2095

ВНУТРЕННИЕ ОБЪЁМЫ

Объём багажника, л 410

Объём топливного бака, л 60

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя A156T2H

Тип двигателя Бензиновый

Турбонаддув Да, с интеркулером

Рабочий объём, л 1,5

Степень сжатия 10.7

Максимальная мощность, кВт / об/мин 130 / 5500

Максимальная мощность, л.с. / об/мин 177 / 5500

Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин 300 / 1500-4250

Тип впрыска Непосредственный

Вид топлива Бензин с октановым числом не менее 92

ТРАНСМИССИЯ

Тип коробки передач 7-DCT

Модель коробки передач DCT380

Тип привода Передний

Главная передача 4,824 / 3,905

ПОДВЕСКА

Передняя Независимая, типа Макферсон

Задняя Независимая, многорычажная

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Спереди Вентилируемые диски

Сзади Невентилируемые диски

ШИНЫ И ДИСКИ

Тип дисков Легкосплавные

Типоразмер шин 235/60R18 или 235/55R19

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тип рулевого механизма Шестерня-рейка

Усилитель руля Электроусилитель (EPS)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время разгона 0 — 100 км/ч, с 8,6

Расход топлива в городском цикле, л/100 км 10,8

Расход топлива в загородном цикле, л/100 км 6,6

Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 8,2

Выбросы CO2 в городском цикле, г/ км 237

Выбросы CO2 в загородном цикле, г/ км 144

Выбросы CO2 в смешанном цикле, г/ км 178

Экологический класс Евро — 6